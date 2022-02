Amerykański analityk Andrew Michta: Putin nie jest "partnerem do negocjacji"

Amerykański analityk Andrew Michta napisał na Twitterze we wtorek, że prezydent Rosji Władimir Putin nie jest "partnerem do negocjacji", a jego wystąpienie telewizyjne, w którym ogłosił uznanie niepodległości dwóch republik na wschodzie Ukrainy, zostało określone przez eksperta "bezładnym".

Michta polecił obejrzenie poniedziałkowej przemowy Putina.

"(Putin - PAP) zdaje się być zamknięty we własnej komorze pogłosowej, w której mieszają się ze sobą emocjonalność, rozgniewana, rosyjska, imperialna roszczeniowość i stare, sowieckie odruchy aparatczyka KGB. To nie jest +partner do negocjacji+, jakiego wydaje się poszukiwać (prezydent Francji - PAP) Macron" - skomentował amerykański analityk wystąpienie prezydenta Rosji.

W wywiadzie dla dziennika "Le Figaro" z pierwszej połowy lutego Michta ocenił, że Putin nie szuka wyjścia z konfliktu, lecz chce odbudować podstawy imperium rosyjskiego i rzucić wyzwanie postzimnowojennemu systemowi bezpieczeństwa. Według eksperta przywódca Rosji chce odzyskać strefę wpływów w Europie Wschodniej i podzielić NATO, wykorzystując w tym celu uzależnienie państw od rosyjskiego gazu.

W poniedziałek rosyjska telewizja państwowa wyemitowała orędzie Putina, w którym poinformował on, że zdecydował o uznaniu niepodległości dwóch republik na wschodzie Ukrainy.

