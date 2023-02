Amerykański profesor: USA potwierdziły nie tylko wolę wspierania Ukrainy, ale też sojuszników z NATO jak Polska

„Administracja prezydenta Bidena potwierdziła nie tylko wolę wspierania Ukrainy, ale także sojuszników z NATO jak Polska, która wzięła na siebie ciężar pomagania ukraińskim uchodźcom” – powiedział PAP profesor Garret Martin z waszyngtońskiej School of International Service of American University komentując wizytę prezydenta Bidena w Polsce i w Ukrainie, a także wzrost znaczenia Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Odnosząc się do Bukareszteńskiej Dziewiątki profesor ocenił, że stanowi ona wyzwanie zarówno dla Unii Europejskiej, jak też NATO. Profesor zwrócił uwagę na jej położenie na linii frontu m.in. jeśli idzie o zagrożenie ze strony Rosji. "Przejmowanie roli przywódczej, dostarczanie idei, rozwiązań, a także próby +wstrząsania debatami+ jest szczególnie ważne" - uznał waszyngtoński profesor.

Jego zdaniem przekonanie opinii publicznej o nieodzownym utrzymaniu żywotnej pomocy dla Ukrainy będzie wyzwaniem dla wszystkich demokracji, w tym dla wszystkich członków NATO. "Stosuje się to do Stanów Zjednoczonych, do Polski i każdego innego kraju" - argumentował Martin.

Wymienił kilka wpływających na to czynników. Chociaż przyznał, że okropnie jest o tym mówić, jako pierwszy podał rozpoczynającą się już w istocie w Ameryce kampanię do wyborów prezydenckich 2024 roku.

"W obrębie Partii Republikańskiej rysuje się wiele podziałów. W zależności od tego jak będzie wyglądać kampania do prawyborów, wpłynie to na postawę Republikanów w Kongresie. Jeśli przeważy opozycja wobec pomocy dla Ukrainy, będzie ją trudniej utrzymać" - przewidywał. Uznał, że przemówienie Bidena w Warszawie może być także postrzegane jako początek argumentacji przedstawianej w jego własnej kampanii wyborczej.

Jako drugi czynnik mogący przesądzić o skali pomocy dla Ukrainy współdyrektor Transatlantic Policy Center wymienił rozwój sytuacji na polu walki. "Jeśli Ukraina będzie odnosić takie same jak dotychczas sukcesy w kontrofensywie, kontynuowanie wsparcia będzie o wiele łatwiejsze. W przeciwnym razie może być problem z uzasadnieniem kosztów" - powiedział.

W nawiązaniu do płynącej na Ukrainę pomocy, zaliczył Polskę do trzech per capita czołowych krajów przychodzących w sukurs Kijowowi. "Stany Zjednoczone dobrze o tym oczywiście wiedzą i to doceniają. Wiele uwagi przykuwa zwłaszcza wspieranie przez Polaków ukraińskich uchodźców" - oznajmił profesor Martin.

Z Waszyngtonu Andrzej Dobrowolski