Amerykański rynek wyzwaniem i szansą dla polskich przedsiębiorców

Polska jako partner handlowy dla USA znajduje się na odległej pozycji. Jednakże z perspektywy polskich eksporterów jest to wielki i chłonny rynek zbytu, który po przejściu początkowych trudności może okazać się atrakcyjny dla inwestorów znad Wisły.

Polska zwiększa swój udział w eksporcie na amerykańskim rynku.

Rynek amerykański ma dużą barierę wejścia, ale jest bardziej swobodny dla biznesu niż europejski.

Sprzedaż towarów w Stanach Zjednoczonych wymaga poza kwestiami budżetowymi poznania specyfiki konsumentów.

W pierwszym kwartale 2022 r. Polska wyeksportowała do Stanów Zjednoczonych towary o wartości 11 mld zł, o 3,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku (dane PAIH). Stany Zjednoczone po Wielkiej Brytanii są największym rynkiem eksportowym (po zamrożeniu relacji handlowych z Federacją Rosyjską) dla Polski wśród krajów spoza Unii Europejskiej. Główne kategorie produktów wysyłanych do USA to maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne, precyzyjne przyrządy pomiarowe, części lotnicze (w tym turboodrzutowe, turbośmigłowe i części do szybowców), części i akcesoria samochodowe, sprzęt medyczny i ortopedyczny, meble oraz żywność (głównie mięso wieprzowe świeże, schłodzone lub zamrożone).

- 300-milionowy rynek amerykański jest bardzo konkurencyjny, ponieważ walczą na nim firmy z całego świata i tylko te najlepsze są w stanie się utrzymać. Kolejną trudnością w inwestowaniu na amerykańskim rynku jest dużo wyższa bariera kosztów niż na rynkach zachodnioeuropejskich, ale później również swoboda robienia biznesu jest większa - tłumaczył Bartosz Szajda z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Wejście na rynek amerykański oprócz dużego budżetu wymaga dobrego rozeznania

Ważnym elementem wejścia na rynek amerykański jest dobre rozeznanie specyfiki preferencji konsumenckich. Jedną z branż z Polski, które zaznaczyły swoją obecność na rynku amerykańskim, jest kosmetyka. Wejście na rynek amerykański takich firm jak Delia Cosmetics, Indigo Nails iczy POL-SKÓR (marka Herla) było poprzedzone badaniami rynku. Delia Cosmetics eksportuje kosmetyki do ponad 80 państw, w tym do USA. Z kolei firma POL-SKÓR z marką kosmetyczną Herla sprzedaje online do sieci Macy’s i rozważa stacjonarną obsługę klientów po osiągnięciu odpowiedniego pułapu sprzedaży.

Istotną kwestia było np. powiększenie opakowań z kosmetykami; w Polsce standardem jest pakowanie w tubę o pojemności 150–200 ml z kolei, w USA kosmetyki są rozlewane do opakowań o pojemności 250 – 400 ml.