Amerykański sen inwestora. To może się udać

Do Stanów Zjednoczonych napływa znacząco mniej inwestycji zagranicznych. Nadal jest to jednak ogromny rynek – ponad 300 mln dość zamożnych konsumentów. Polskie firmy coraz śmielej ruszają na jego podbój.

Do branż wschodzących można, a nawet należy zaliczyć wszelkie przedsięwzięcia związane z zieloną energią, grami wideo (sukces Wiedźmina nie był przypadkowy), zwłaszcza aplikacjami mobilnymi, ale też szeroko pojętym przemysłem farmaceutycznym (zwłaszcza leki bez recepty) i – po pandemii – środkami higienicznymi.

Jak zaistnieć – filia czy spółka?

Wejść na amerykański rynek i stać się częścią największej gospodarki świata można na kilka sposobów. Najprostszym – przynajmniej na pozór – jest otwarcie filii polskiej firmy w USA. W tym celu należy dokonać zgłoszenia działalności do odpowiedniego urzędu stanowego – proces ten określa się mianem „qualification to do business” (nie jest konieczne rejestrowanie działalności prowadzonej zza granicy).



Należy również mianować amerykańskiego przedstawiciela do otrzymywania pism procesowych w imieniu firmy i uiszczenia opłaty, która wynosi około 100-250 dolarów, zależenie od stanu oraz formy prawnej polskiej spółki w USA. Jest to jednak forma stosunkowo mało popularna ze względu na większy zakres odpowiedzialności dla polskiego przedsiębiorcy.



Istnieje kilka możliwości zarejestrowania działalności gospodarczej w USA: korporacja/spółka akcyjna (Corporation), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company - LLC), spółka cywilna (General Partnership), spółka komandytowa (Limited Partnership), spółka partnersko-komandytowa (Limited Liability Limited Partnership) oraz spółka partnerska (Limited Liability Partnership).



Najbardziej popularnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w USA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company - LLC) oraz korporacja/spółka akcyjna (Corporation). Spółka LLC zapewnia swoim udziałowcom ograniczoną odpowiedzialność materialną, większą elastyczność organizacyjną i operacyjną, zmniejszenie formalności oraz preferencyjne warunki podatkowe (pojedynczy sposób opodatkowania).



Spółka Corporation jest osobą prawną, niezależną od swoich akcjonariuszy; akcjonariusze nie angażują się w sposób trwały w działalność spółki, a ich odpowiedzialność materialna jest ograniczona do wkładu początkowego. Trzeba dodać, że spółki takie są zakładane na mocy prawa stanowego, które w każdym ze stanów może być bardzo różne.

Podatki, konkurencja, regulacja

Dochody firm działających na terenie Stanów Zjednoczonych objęte są podatkiem federalnym oraz stanowym. Podatek federalny za prezydentury Donalda Trumpa spadł z 35 proc. do 21 proc. (chociaż zmienił się również sposób naliczania), obecnie ma wzrosnąć do 28 proc. Korporacyjne podatki stanowe wahają się w granicach 0-12 proc.

Uwaga, protekcjonizm

Jest jeszcze jeden aspekt. W USA obowiązują wolnorynkowe reguły, a kraj jest otwarty na zagranicznych inwestorów, ale mocne są tendencje protekcjonistyczne. W USA obowiązuje ustawa Buy American, która w przetargach publicznych preferuje rodzimych wykonawców i dostawców, a zagraniczni oferenci muszą mieć tzw. amerykański wkład (ponad 50 proc. w ofercie zagranicznej). W niektórych przypadkach, np. dostawy dla armii, dostawa z zagranicy może wystąpić tylko z kraju, z którym USA mają podpisane odpowiednie porozumienie (Memorandum of Understanding).



– Analizując dane dotyczące dotychczasowej współpracy biznesowej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, zauważymy, że USA pozostają jednym z naszych ważniejszych partnerów handlowych. Jak wynika z raportu „30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce”, rynek amerykański zajmuje 8. miejsce pod względem sprzedaży polskich wyrobów przemysłowych – w ciągu 10 lat nastąpił awans z 17. pozycji – mówi Piotr Kuba.

Druga fala inwestycji

Maszyny bliżej klienta

Test prawdy ze wsparciem

Każde rozpoczęcie działalności za granicą – zwłaszcza jeśli mówimy o bezpośrednich inwestycjach – to znacznie większe ryzyko niż działalność na dobrze znanym lokalnym rynku. Stany Zjednoczone zaś to wyższy szczebel ekspansji zagranicznej. W Unii Europejskiej, gdzie koncentruje się większość polskich inwestycji, mamy do czynienia ze zharmonizowanym systemem prawnym i praktycznym brakiem barier. W USA system prawny jest zupełnie odmienny, a konkurencja bywa bardzo ostra.



Dlatego dla niektórych firm pozyskanie stabilnego partnera finansowego może się w przypadku ekspansji na amerykański rynek okazać niezbędne. Tak było w przypadku SaMASZ. Amerykańska spółka tej firmy była stosunkowo nowym podmiotem gospodarczym na rynku amerykańskim. Uzyskanie finansowania na lokalnym rynku w kwocie i na warunkach pozwalających na długofalowy rozwój przedsięwzięcia było niemożliwe.



Również polskie banki ze względu na profil ryzyka nie były zainteresowane finansowaniem zagranicznej spółki zależnej, która cały czas znajduje się w fazie wczesnego rozwoju. Fundusz Ekspansji Zagranicznej, po dokonaniu analizy due diligence potencjalnej inwestycji, zdecydował się na współpracę i zaproponował finansowanie dopasowane do potrzeb polskiego partnera.



Niezależnie od tego, czy na rynek amerykański polskie firmy wybierają się samodzielnie, czy też z partnerem – takim jak FEZ – można powiedzieć, że decydują się na biznesowy test prawdy. USA to rynek olbrzymich możliwości, ale też ogromnej konkurencji. Kto na nim da sobie radę, ten może uznać, że przeszedł do biznesowej pierwszej ligi. Wypada się cieszyć, że coraz więcej firm podejmuje to wyzwanie. Bo to oznacza, że polski biznes dojrzewa.

I chociaż trudno wskazać branże, w przypadku których inwestycje w Stanach Zjednoczonych byłyby skazane na porażkę, to warto wymienić te, które w ostatnich latach uznawane są za szczególnie obiecujące – a co za tym idzie, cieszące się większym zainteresowaniem zarówno inwestorów, jak i konsumentów.– Aby prowadzić działalność, a następnie móc odprowadzać podatki w USA, konieczne jest uzyskanie federalnego Numeru Identyfikacji Pracodawcy (EIN). Dana spółka może uzyskać EIN, składając formularz „Internal Revenue Service SS-4” do Urzędu Podatkowego IRS (Internal Revenue Service).Stany Zjednoczone uważane są z ojczyznę wolnego rynku, co z punktu widzenia przedsiębiorcy stanowi zawsze zaletę, ale ma też swoje wady. Na tym rynku należy liczyć się z bardzo silną konkurencją, co jest istotnym czynnikiem ryzyka i może być postrzegane przez polskich inwestorów jako bariera – zwraca uwagę Piotr Kuba.Trzeba też przypomnieć, że różnorodność Stanów Zjednoczonych oznacza również zróżnicowanie prawa stanowego, ale również zróżnicowanie upodobań konsumentów. W zasadzie zamiast mówić o rynku amerykańskim, powinniśmy mówić o kilkudziesięciu lokalnych i regionalnych rynkach. Poza tym wolny rynek nie oznacza - nomen omen - wolnoamerykanki. W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorca napotka dziesiątki różnych regulacji (dotyczących przede wszystkim standardów bezpieczeństwa), a prawo jest w tym kraju traktowane niezmiernie poważnie…Należą do nich kwestie obowiązujących norm technicznych, wymagań w zakresie testowania produktów, certyfikacji oraz potwierdzających to oznaczeń. Bariery w obszarze regulacji i standardów polegają zazwyczaj na występowaniu różnic w wymaganiach technicznych produktów w porównaniu z systemem europejskim i idącymi za tym działaniami, mającymi na celu spełnienie miejscowych norm.– Podobnie jak w przypadku każdej działalności na rynkach zagranicznych, inwestowanie na tym rynku wiąże się także z koniecznością poznania specyficznych uwarunkowań prawnych. Choć Stany Zjednoczone deklarują otwartość na inwestorów zagranicznych, muszą oni liczyć się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak chociażby konieczność uwzględnienia zarówno regulacji amerykańskiego prawa podatkowego, jak i polskiego. Firmy rozpoczynające działalność w USA muszą spełnić też wiele wymogów stanowych i federalnych, które regulują standardy bezpieczeństwa, ochrony środowiska, prawa antymonopolowego, praw konsumenta i prawa pracy – podkreśla Piotr Kuba.– Najważniejszym polskim towarem eksportowym do Stanów Zjednoczonych są maszyny i urządzenia mechaniczne. Jednocześnie widzimy sporą różnicę w wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych USA w Polsce oraz polskich w USA, co – biorąc pod uwagę wielkość gospodarek – jest rzeczą naturalną. Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2019 r. stan należności USA z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce według kraju siedziby podmiotu dominującego wyniósł 87,9 mld zł, podczas gdy stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich na rynku amerykańskim wyniósł nieco ponad 2 mld zł – dodaje.Jeszcze do niedawna polskie inwestycje w Stanach Zjednoczonych kojarzyły się z przemysłem surowcowym – za sprawą inwestycji KGHM w kopalnie Robinson w Newadzie i Carlota w Arizonie – lub stosunkowo niszową działalnością, jak produkcja świec. Polski potentat tej branży w 2014 roku, kosztem 18 mln dolarów, postawił zakład produkcyjny w stanie Virginia (Pulaski County).Nieco wcześniej w USA stanęła fabryka producenta mebli Com.40, która powstała za ponad 36 mln dolarów w Danville w stanie Virginia. Także Selena – która specjalizuje się w chemii budowlanej, a która sprzedaje swoje towary na rynek amerykański od 2001 roku – zdecydowała się w 2008 roku na utworzenie zakładu produkcyjnego w stanie Indiana.To inwestycje sprzed kliku lub kilkunastu lat. Ale na rynek amerykański wciąż wkraczają lub umacniają tam swoje przyczółki kolejne polskie firmy. Comarch, który działa na rynku amerykańskim od końca XX wieku, kiedy to firma otworzyła swój oddział w Waszyngtonie, poinformował w czerwcu o budowie centrum danych w Mesa w Arizonie za 22 mln dolarów. To pierwsza inwestycja Comarch w USA – będzie pełnić funkcję flagowego budynku firmy.W 2019 r. Elemental Holding poprzez swoją spółkę zależną – Elemental USA we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej – nabył 66 proc. udziałów amerykańskiej spółki PGM of Texas LLC. Ta inwestycja pozwoliła na zwiększenie rozwoju grupy kapitałowej na największym rynku katalizatorów z około 40-proc. udziałem w rynku światowym.Spółka PGM of Texas LLC przetwarza rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów zawierających metale szlachetne, które stanowią bardzo atrakcyjny przedmiot recyklingu. Przerób 1 tony katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia kilkudziesięciu ton rudy. Biorąc pod uwagę, że rozwój globalnej gospodarki odbywa się w ostatnich latach pod znakiem zmniejszenia wpływu działalności biznesu na środowisko i ograniczenia eksploatacji zasobów naturalnych, wydaje się to bardzo obiecującym kierunkiem biznesowym.Była to trzecia wspólna inwestycja Elemental Holding i Funduszu Ekspansji Zagranicznej – po projektach zrealizowanych na Litwie i w Niemczech. W ramach tej inwestycji FEZ objął 49 proc. akcji w spółce Elemental USA.Kolejnym krokiem w kierunku rozwoju spółki na rynku amerykańskim była inwestycja zrealizowana w maju 2021 r. Grupa Elemental Holding sfinalizowała przejęcie spółki Maryland Core Inc., będącej jednym z liderów recyklingu metali strategicznych z grupy platynowców na wschodnim wybrzeżu USA. Ta inwestycja również została zrealizowana we współpracy z FEZ.To nie jedyna polska firma wspomagana przez FEZ w ekspansji za oceanem. W 2019 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej udzielił spółce SaMASZ pożyczki na dalszy rozwój jej spółki zależnej – SaMASZ North America LLC w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Celem inwestycji było zwiększenie dostępności maszyn na tych rynkach. Firma rozwinęła kanały dystrybucji, rozbudowała magazyny, a także zwiększyła zatrudnienie. W efekcie dynamika sprzedaży produktów SaMASZ wzrosła o kilka procent, a firma zbudowała silną pozycję poza kontynentem europejskim.SaMASZ działa na rynku od 1984 r. Firma należy do czołówki europejskich producentów maszyn rolniczych i komunalnych. W ofercie posiada ponad 300 rodzajów maszyn (m.in. kosiarek, zgrabiarek, przetrząsaczy). Od 1994 roku SaMASZ rozwija sprzedaż eksportową.Spółka podjęła decyzję o formie ekspansji na rynek amerykański innej niż eksport już kilka lat temu. Z analiz spółki wynikało, że tradycyjna forma eksportu i rutynowa sprzedaż do klientów w USA czy Kanadzie z siedziby w Polsce będzie niewystarczająca i nie zapewni wystarczającej przewagi konkurencyjnej.Jest to związane z uwarunkowaniami rynku – produkowane maszyny rolnicze cechują się dużą sezonowością. Okres zbioru zielonki trwa od maja do września i dostępność maszyn w tym okresie jest kluczowa. Skala prowadzonego biznesu wymusiła dalsze inwestycje.Dzięki inwestycji przeprowadzonej z FEZ spółka SaMASZ North America LLC z roku na rok stale rozwija swoją działalność zarówno w USA, jak i w Kanadzie. Własna filia zapewnia szybką i sprawną obsługę klienta, serwis oraz pełny dostęp do części zamiennych, co jest kluczowe dla uzyskania silnej pozycji na rynku.