Amerykańskie cła na samochody: realne ryzyko czy strategia negocjacyjna?

W lutym 2018 r. pojawiły się przecieki do mediów, iż amerykański Departament Handlu przekazał prezydentowi Trumpowi niejawny raport dotyczący oceny skutków importu samochodów osobowych do Stanów Zjednoczonych, w którym stwierdził, że import ten stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Ta absurdalna teza formalnie otwiera prezydentowi drogę do nałożenia ceł karnych w oparciu o artykuł 232 Trade Expansion Act z 1962 r.

Termin wprowadzenia ceł mija w okolicach 15 maja.

Grupa importerów stali zakwestionowała konstytucyjność Artykułu 232.

25 marca amerykański Sąd Handlu Międzynarodowego stwierdził, że rozwiązanie to nie narusza konstytucji.

O rynku motoryzacyjnym w Europie i na świecie dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pod patronatem WNP.PL, na który serdecznie zapraszamy.

O możliwych dodatkowych cłach w wysokości 25 proc. na importowane do Stanów Zjednoczonych samochody było głośno już w 2018 roku. Niepokoiło to szczególnie Europejczyków, dla których amerykański rynek jest jednym z najważniejszych kierunków eksportowych. Krajem, który wyjątkowo obawiał się takiego scenariusza, są Niemcy. Ich wiodące firmy motoryzacyjne wysyłają bowiem do Stanów ponad pół miliona samochodów rocznie, zaś dodatkowe cła mogłyby ograniczyć ten eksport o połowę. Jeżeli cłami byłyby również objęte części samochodowe, potencjalne straty byłyby jeszcze większe. Miałoby to oczywiście swoje konsekwencje dla polskiej gospodarki, ściśle powiązanej w tym obszarze z przemysłem niemieckim.



Wydawało się, że ryzyko nałożenia nowych ceł znacząco się zmniejszyło w lipcu 2018 r., kiedy prezydent Trump oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker zawarli porozumienie zmierzające do liberalizacji handlu pomiędzy stronami. W porozumieniu tym zidentyfikowano obszary, które miały być przedmiotem rozmów – w szczególności objęto nimi handel towarami przemysłowymi (ale już nie produktami rolnymi), ułatwienia handlowe w określonych sektorach (usług, chemicznym czy też farmaceutycznym) czy współpracę w zakresie standaryzacji. Jednocześnie powołano grupę roboczą, która miała zająć się bardziej techniczną dyskusją i zobowiązano się do niewprowadzania nowych restrykcji handlowych we wzajemnych relacjach.



Pomimo że prace w ramach grupy roboczej przebiegały dość sprawnie, prezydent Trump uznał najwyraźniej, że postęp jest zbyt wolny (lub same rozmowy nie idą w kierunku preferowanym przez Amerykanów) i postanowił sięgnąć po tradycyjny straszak w postaci ceł na europejskie samochody. Wydaje się, że amerykańska administracja chce przyspieszyć formalne rozpoczęcie negocjacji oraz poszerzyć ich zakres o produkty rolne (czemu zdecydowanie przeciwstawia się zarówno Komisja Europejska, jak i większość krajów członkowskich).



Artykuł 232 umożliwia prezydentowi wprowadzenie nowych ceł, jeżeli wielkość importu określonych towarów zagraża lub narusza bezpieczeństwo narodowe kraju. Zgodnie z obowiązującą procedurą, prezydent musi podjąć decyzję (choć może ona być negatywna) w ciągu 90 dni od dnia przekazania mu raportu (termin ten więc upływa w okolicach 15 maja 2019 roku).



Przepis ten wykorzystano już wcześniej, nakładając cła na stal i aluminium (również z Unii Europejskiej), i to pomimo faktu, że Departament Obrony – jedna z instytucji, która musi być konsultowana w procesie tworzenia raportu – jednoznacznie uznał, iż import takich towarów nie stanowi zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych.



Warto dodać, że w kontekście tych wcześniejszych ceł grupa importerów stali zakwestionowała konstytucyjność Artykułu 232. Ich zdaniem artykuł ten naruszał konstytucyjny zakaz przekazywania uprawnień pomiędzy różnymi organami władzy, gdyż Kongres nie określił w ustawie zakresu swobody przysługującej prezydentowi. Decyzję w tej sprawie wydał w ostatni poniedziałek amerykański Sąd Handlu Międzynarodowego, który stwierdził, że rozwiązanie to nie narusza konstytucji.



Sąd odwołał się do wyroku Sądu Najwyższego z 1972 r. (Algonquin SNG Inc. kontra Federal Energy Administration), w którym już raz uznał on konstytucyjność artykułu 232. Skarżący co prawda już zapowiedzieli odwołania do sądu wyższej instancji, ale wiadomość ta zdecydowanie nie jest dobrą informacją dla importerów samochodów (o ile oczywiście dojdzie do wprowadzenia nowych ceł).

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.