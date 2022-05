Amerykańsko-chińska wojna na rubieżach Australii

27 maja Chiny zwolniły z ceł i podatków 98 proc. towarów z Wysp Salomona. Decyzja jest symboliczna, bo też wyspiarskie państwo nie ma zbyt wiele Pekinowi do zaoferowania. To jednak kolejny akt cichej wojny, jaka od pewnego czasu toczy się pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. To bowiem, co Wyspy Salomona mają naprawdę, to strategiczne położenie.

Decyzja Pekinu o zwolnieniu z ceł dla większości wyspiarskich towarów jest symboliczna – Wyspy Salomona nie mają zbyt wiele do zaoferowania.

Atutem tego państwa jest położenie geograficzne.

Ewentualne rozmieszczenie chińskiego wojska budzi poważne zaniepokojenie w regionie.

Oficjalnie decyzja ​Pekinu ma wspierać rozwój gospodarczy Wysp Salomona. Władze chińskie będą zachęcać krajowe firmy do zwiększania inwestycji we wspólne projekty.

- Chińska Republika Ludowa zapewni wsparcie Wysp Salomona, aby mogły w pełni zrealizować swoje przewagi komparatywne - poinformowało chińskie MSZ. - Podejmiemy praktyczne działania, aby ułatwić dwustronny handel i przepływ inwestycji, poszerzyć listę obiecujących produktów dostarczanych do Chin - dodało chińskie ministerstwo.

Resort informuje, że Chiny zamierzają wzmocnić strategiczne kontakty z Wyspami Salomona, aktywnie rozwijać współpracę w ramach inicjatywy One Belt, One Road.

Chińczycy chcą baz

Ponieważ, jak już wspomnieliśmy, wyspiarskie państwo ma niewiele do zaoferowania gospodarczo, rodzi się pytanie, jaki jest w istocie cel Chin? Największym atutem Wysp Salomona jest oczywiście położenie.

Nieco ponad miesiąc temu Chiny i Wyspy Salomona podpisały pakt o bezpieczeństwie. Zgodnie z nim na wyspach zostaną rozmieszczone chińskie siły zbrojne, a w portach będą mogły cumować chińskie okręty. Pojawi się także stosowna infrastruktura.

Wszystko pod płaszczykiem „wspólnej obrony uzasadnionych praw i interesów krajów rozwijających się”. Choć w pakcie nie ma obecnie mowy o stałych bazach, to właśnie ich możliwe powstanie budzi największe obawy.

Z największej wyspy Guadalcanal jest do Australii tylko godzina lotu samolotem. Nieco więcej do Nowej Zelandii. Ewentualne bazy wojskowe Chin znacznie zmieniłyby więc balans sił w tym regionie Pacyfiku.

Co więcej: byłyby także kolejnym nieprzyjaznym aktem wobec Australii, z którą Chiny mają obecnie chyba najgorsze w historii stosunki.

W razie ewentualnego konfliktu pomiędzy Pekinem a krajami zachodnimi Chiny były oddzielone pasem amerykańskich baz i obiektów państw sojuszniczych od Pacyfiku.

Wyspy Salomona stanowią pierwszy wyłom. Co więcej, Pekin być może liczy, że Wyspy Salomona staną się pierwszym kamyczkiem całej lawiny państw Oceanii, które skuszą się na chińską „pomoc” i zaczną z Pekinem bliżej współpracować. Dotychczas cały region wyraźnie dążył ku krajom Zachodu, a najbliższe stosunki miał z Australią.

Budując swoje wpływy - i ewentualnie bazy wojskowe - Chiny mogłyby także poważnie zyskać militarnie. Zmusiłyby rywali do rozproszenia sił i przeanalizowania dotychczasowych działań.

Amerykańska tradycja

Pojawienie się Chin na Wyspach Salomona wzbudziło w wielu krajach regionu, a także USA poważne zaniepokojenie.

U Amerykanów w grę wchodzi również wątek sentymentalny. Wyspy Salomona, a szczególnie największa z nich Guadalcanal, były podczas II wojny światowej miejscem krwawych walk. O ich intensywności niech świadczy to, że cieśnina pomiędzy Guadalcanalem i położoną na północ od niego wyspą Florida została przez marynarzy alianckich nazwana Cieśniną Żelaznego Dna. To od liczby okrętów, jakie podczas walk zatonęły na tym obszarze (prawie 50, w tym pancerniki i krążowniki).

Teraz to właśnie Guadalcanal miałby się stać miejscem stacjonowania chińskiej armii.

Jak mają na to odpowiedzieć Waszyngton i Canberra? Na razie jest cicho. Obawy o przyszłość Wysp Salomona są jednak spore. Zachód obawia się, że Pekin uzależni pacyficzne państwo zarówno politycznie, jak i ekonomicznie.

Stąd też pojawia się pomysł, aby Wyspom Salomona zaoferować pomoc gospodarczą większą od tej, jaką da Pekin.