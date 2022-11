Anand: Sytuacja na świecie przypomina lata 40.

W groźny sposób przypominają się lata 40. ubiegłego wieku – podsumowała w piątek sytuację polityczną na świecie minister obrony Kanady Anita Anand, otwierając Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa w Halifaksie.

Komentarz dotyczył ataku Rosji na Ukrainę i faktu, że Władimir Putin pomylił się co do możliwości łatwego zwycięstwa nad wojskiem ukraińskim.

Przedstawiając priorytety polityki obronnej Kanady, Anand wskazała na współpracę z USA.

Choć Francis Fukuyama pod koniec zimnej wojny pisał o zwycięstwie liberalnej demokracji, to niedawno ten sam Fukuyama pisał, że demokracja przetrwa, jeśli ludzie będą w stanie o nią walczyć.

Trwają intensywne debaty o bezpieczeństwie.

Jest już niemal pewne, że XXI w. dla krajów liberalnej demokracji oznaczają konieczność wielostronnej współpracy

W wystąpieniu otwierającym trzydniowe Halifax International Security Forum (HISF), Anand powiedziała, że obecna sytuacja "w groźny sposób przypomina lata 40. ubiegłego wieku". Podkreśliła, że wyzwania XXI wieku dla krajów liberalnej demokracji oznaczają konieczność wielostronnej współpracy.

Odnosząc się do ataku Rosji na Ukrainę wskazała, że Władimir Putin pomylił się zarówno co do możliwości łatwego zwycięstwa nad wojskiem ukraińskim, jak i co do tego, że inne państwa "odwrócą wzrok" i zapewniła o dalszej pomocy ze strony Kanady. "Każdy problem na świecie jest obecnie związany z tym, co dzieje się na Ukrainie" - podkreślał przewodniczący Forum Peter Van Praagh.

W swoim późniejszym wystąpieniu online prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że dla osiągnięcia "prawdziwie rzeczywistego, długoterminowego i uczciwego pokoju" konieczne jest "całkowite zniszczenie rosyjskiej agresji".

Jakie miejsce chce mieć Kanada? Oto priorytety obronne tego kraju w optyce polityków

Przedstawiając priorytety polityki obronnej Kanady, Anand wskazała na współpracę z USA, przypominając, że rząd Kanady przeznaczył prawie 40 mld CAD na modernizację wyposażenia NORAD, kanadyjsko-amerykańskiego systemu obrony powietrznej. Podkreśliła, że obecnie "geopolitycznie intensywny" stał się teren Arktyki. Stąd zapowiedź modernizacji infrastruktury, systemów ostrzegania i inwestycji w badania naukowe oraz zwiększanie odporności na skutki zmian klimatu. Wskazała, że broń hypersoniczna i technologie kwantowe są obecnie wśród najważniejszych wyzwań wojskowych.

W nadchodzących tygodniach Kanada przedstawi swoją strategię wobec rejonu Indo-Pacyfiku - powiedziała Anand, dodając, że region ten wpływa na zmiany globalne. Kanada zamierza zwiększyć swoją obecność wojskową w rejonie Indo-Pacyfiku i pozycjonować się jako lider współpracy wojskowej w tym rejonie. Anand dodała, że właśnie w tym regionie znajdują się Chiny, które "oddalają się" od wartości, których Kanada zamierza bronić. "Będziemy stawiać wyzwania Chinom, gdy tak będzie należało czynić i współpracować, gdy będziemy musieli" - powiedziała Anand, wskazując na "realistyczne podejście" Kanady i możliwość współpracy w takich sprawach jak zmiany klimatu czy problem Korei Płn. i potępiła próby rakietowe prowadzone przez ten kraj.

Miał być koniec historii, a jest? Czyli dwa słowa z Tegoroczne Halifax International Security Forum

Przypomniała, że choć Francis Fukuyama pod koniec zimnej wojny pisał o zwycięstwie liberalnej demokracji, to niedawno ten sam Fukuyama pisał, że demokracja przetrwa, jeśli ludzie będą w stanie o nią walczyć, "broniąc wartości, które są dla nas ważne".

Tegoroczne Halifax International Security Forum jest czternastym w serii odbywających się od 2009 r. dorocznych spotkań polityków, ekspertów i biznesu. W tym roku w obradach uczestniczy ponad 300 osób.

Tematami sesji plenarnych są bezpieczeństwo, problem zimy w kontekście wysokich cen energii, kwestie nowych źródeł energii, bezpieczeństwa żywnościowego i dostępności wody. Poruszane też będą tematy takie jak dezinformacja, korupcja polityków i przyszłość demokracji. Podczas Forum odbywa się też wiele sesji nieformalnych, m. in. na temat Ukrainy, redefiniowania znaczenia Europy, a także nowej roli NATO, przyszłości konfliktów militarnych, ekstremizmów, źródeł surowców, czy nowych chorób.

Wcześniej w piątek Anand poinformowała, że to właśnie Halifax został wybrany na przyszłą siedzibę regionalnego biura Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), czyli inkubatora innowacji obronnych NATO. DIANA to uzgodnione w ub.r. nowe przedsięwzięcie NATO, biura koordynacyjne znajdą się w Kanadzie oraz w Wielkiej Brytanii i Estonii.

Z Toronto Anna Lach