Andora: Pierwszy przypadek koronawirusa

Władze Andory poinformowały w poniedziałek, że u 20-letniego mężczyzny, który przebywał ostatnio we Włoszech, wykryto koronawirusa. Jest to pierwszy w kraju przypadek zakażenia Covid-19 - podkreślono w oświadczeniu.

Mężczyzna niedawno wrócił z Mediolanu; hospitalizowano go w sobotę. Wykonane testy dały wynik pozytywny i 20-latek pozostanie w szpitalu na dalsze badania. Według władz monitorowani będą też jego znajomi, z którymi ostatnio się stykał.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, głównie w Chinach. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska; w całym kraju odnotowano 41 zgonów.