Andrzej Duda w ZEA m.in. o energetyce i cyfryzacji

Mam nadzieję, że wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaowocuje wieloma kontraktami - powiedział w Abu Zabi prezydent Andrzej Duda. Przekazał, że podpisane zostały ramowe umowy o współpracy w zakresie OZE oraz cyfryzacji.

Prezydent przebywa obecnie z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; we wtorek spotkał się m.in. z prezydentem tego kraju Szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem.

Wizyta, która może przynieść wiele kontraktów dla polskich firm

Prezydent w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że atmosfera wizyty jest bardzo dobra. "Mam nadzieję, że zaowocuje ta wizyta wieloma kontraktami, które zostaną tu w przyszłości zawarte przez polskie firmy, ale przede wszystkim zwiększoną polską obecnością tu w sektorze technologicznym, odnawialnych źródeł energii, współpracy informatycznej, co tutaj w sposób niezwykle dynamiczny się rozwija" - powiedział.

Jak mówił, Polska ma nadzieję, że przybędą do nas fundusze inwestycyjne z ZEA, także firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami energii (OZE). "Wiemy doskonale, że w ramach polityki ochrony klimatu i budowania naszego miksu energetycznego my tej energii odnawialnej potrzebujemy wiele, więc z pewnością ta współpraca nam by się bardzo przydała" - zaznaczył prezydent.

Ramowe umowy o współpracy - w zakresie OZE oraz w zakresie cyfryzacji, przede wszystkim w administracji

Nawiązując do wtorkowych rozmów z prezydentem ZEA, polski przywódca podkreślił, że były one "bardzo dobre". Jak przekazał, podpisane zostały ramowe umowy o współpracy - w zakresie OZE oraz w zakresie cyfryzacji, przede wszystkim w administracji. "Wierzę w to, że one stworzą już taką pierwszą traktową bazę, by dalej tę współpracę rozwijać. Perspektywy są bardzo duże" - podkreślił Andrzej Duda.

Jak przekazał, prezydent ZEA wstępnie zasygnalizował wysłanie grupy roboczej do Polski po to, by rozmawiać o perspektywach współpracy biznesowej. Duda zauważył, że obecnie nasz obrót gospodarczy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi wynosi ok. 1,4 mld dolarów. "Mam nadzieję, że uda się go wielokrotnie zwiększyć na przestrzeni najbliższych lat. I tak się umawialiśmy dziś razem z panem prezydentem, że będziemy razem się starali działać w tym kierunku" - podkreślił polski przywódca.

Prezydent zwrócił również uwagę na możliwości rozwoju współpracy naukowej między oboma krajami oraz współpracy w zakresie sektora rolniczego. "Bardzo liczę też po prostu na eksport naszej żywności, tego, co my w Polsce wytwarzamy, co produkują nasi rolnicy, co wytwarzają nasze przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej. Tu powinniśmy być obecni mocniej na tym rynku" - powiedział.

Duda przypomniał, że ZEA przygotowują się obecnie do listopadowej konferencji COP28 i również tej tematyki dotyczyły rozmowy.

Prezydent zauważył również, że wizyta w ZEA "w jakimś sensie jest wizytą zaległą". "Powinna była się odbyć już dawno, niestety różne okoliczności, które miały miejsce m.in. rosyjska napaść na Ukrainę opóźniła tę wizytę" - dodał.