Angela Merkel zapewnia, że Rosja nie chce używać energii jako broni

Podczas konferencji prasowej w czwartek (22 lipca) w Berlinie kanclerz Angela Merkel uznała niemiecko-amerykańskie porozumienie w sprawie gazociągu Nord Stream 2 za dobry krok. "Strona rosyjska przekazała mi, że nie chce używać energii jako broni" - podkreśliła kanclerz.

"Nie jesteśmy bezbronni" - powiedziała i zaznaczyła, że w razie potrzeby sankcje mogą zostać nałożone na Rosję, jeśli status Ukrainy jako kraju tranzytowego gazu będzie zagrożony. Mówiła to w kontekście zawartego w środę porozumienia z USA, pozwalającego na dokończenie kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2 bez nakładania nowych sankcji ze strony USA.

Merkel podczas konferencji wezwała też obywateli do szczepień przeciwko koronawirusowi w obliczu rosnącej liczby zakażeń. "Im więcej szczepień, tym bardziej będziemy wolni" - powiedziała kanclerz. Podkreśliła, że tylko wspólnie można pokonać pandemię.

"Każde szczepienie to mały krok w kierunku większej ochrony dla wszystkich" - mówiła Merkel. "Wszyscy chcemy odzyskać naszą normalność, ale możemy ją odzyskać tylko jako wspólnota" - powiedziała kanclerz.



Merkel nazwała "bardzo krytycznym" to, że UE nie uzgodniła jeszcze wspólnej polityki azylowej. "To jest coś, co absolutnie musi być rozwiązane w ciągu najbliższych kilku lat", stwierdziła. W przeciwnym razie będzie to nadal powodowało napięcia w Unii.

Merkel podkreśliła również swoje osobiste zaangażowanie w walkę z globalnym ociepleniem. "Czuję, że włożyłam wiele wysiłku w ochronę klimatu" - powiedziała. "A jednak, tak, jestem wystarczająco wyposażona w naukowy umysł, aby zobaczyć, że obiektywne realia sprawiają, że nie można kontynuować (wysiłków w celu ochrony klimatu) w tym tempie, ale trzeba przyspieszyć".