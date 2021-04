Angola: 14 ofiar powodzi w rejonie stolicy; 9 tys. osób ewakuowanych

Co najmniej 14 osób zginęło w rezultacie intensywnych opadów deszczu w prowincji Luanda, na zachodzie Angoli. Z najbardziej doświadczonego przez powódź rejonu aglomeracji stołecznej ewakuowano już 9 tys. osób.

Według obrony cywilnej Angoli wśród ofiar śmiertelnych żywiołu jest co najmniej siedmioro dzieci.

Cytująca służby ratownicze angolska telewizja Zimbo wskazała, że dwie osoby zmarły wskutek porażenia prądem po dostaniu się wody do instalacji elektrycznej w miejscu ich zamieszkania.

Wprawdzie we wtorek intensywność opadów deszczu zmalała, ale wciąż w licznych rejonach prowincji Luanda, gdzie znajduje się stolica o tej samej nazwie, setki dróg znajdują się pod wodą. Nieprzejezdne są też główne arterie stolicy.

Z szacunków angolskiej obrony cywilnej wynika, że na terenach dotkniętych przez kataklizm zniszczonych zostało ponad 1,6 tys. domów, a ponad 9 tys. osób zostało ewakuowanych.

We wtorek rano kontynuowano akcję ratowniczą na terenach zalanych wskutek intensywnych opadów deszczu, a także rozpoczęto liczenie strat. Wśród uszkodzonych obiektów jest m.in. most w rejonie stolicy, a także zakład produkcyjny, w którym doszło do zwarcia instalacji elektrycznej oraz pożaru.

Marcin Zatyka