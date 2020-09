Ankara: Turcja i Grecja zapewniają, że są gotowe do rozmów

Turcja i Grecja oświadczyły we wtorek, że są gotowe do wznowienia wstępnych rozmów w celu rozwiązania sporu dotyczącego roszczeń obu krajów do wschodnich rejonów Morza Śródziemnego - poinformowały w komunikacie służby prasowe prezydenta Turcji.

Komunikat pojawił się po wideokonferencji, którą odbył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan z niemiecką kanclerz Angelą Merkel i przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Podczas rozmowy tej Erdogan podkreślił, że obustronne dążenie do dialogu powinno zostać utrzymane dzięki wzajemnym krokom w tym kierunku.

Erdogan wyraził również nadzieję, że szczyt Unii Europejskiej w dniach 24-25 września "nada nowy impuls stosunkom między Turcją a UE". Wyjaśnił, że ma na myśli podjęcie kroków w celu zaktualizowania unii celnej między obiema stronami, ruchu bezwizowego i migracji.

Należące do NATO Grecję i Turcję dzieli od tygodni przybierający na sile spór. Ateny oskarżają Ankarę o łamanie prawa międzynarodowego poprzez dokonywanie próbnych wierceń w pobliżu greckich wysp. Turcja odpiera te zarzuty, twierdząc, że prace badawcze w celu potwierdzenia użyteczności złóż odbywają się na jej własnej części szelfu kontynentalnego.