Antypekiński zwrot na Litwie? Polska idzie swoją drogą

Wilno konsekwentnie rewiduje stosunki z Pekinem, czego dobitnym przykładem było opuszczenie chińskiej inicjatywy 17+1. Przebieg ostatniej wizyty ministra spraw zagranicznych Polski w Chinach jednoznacznie wskazuje, że Polska nie będzie podążać za litewskim przykładem.

Jak zareagowały Chiny?

Litwa i państwa bałtyckie na celowniku Chin?

Polska nie pójdzie śladami Litwy

Czytaj także: Centrum AliExpress w Polsce? Kłopot z umową UE-Chiny nam nie szkodzi Warto zaznaczyć, że Wilno w ostatnich latach prowadzi asertywną i prodemokratyczną politykę, jednoznacznie wspierając Ukrainę; stawia też czoła reżimowi na Białorusi, a także wspiera gruzińską opozycję. Relacje z Chinami wpisują się zatem w szerszy trend podejmowanej przez Wilno polityki zagranicznej.Opinie w Kraju Środka dotyczące powodów wyjścia Litwinów ze wspomnianej inicjatywy są zróżnicowane. Chińskie anglojęzyczne media zależne od rządu, jak „Global Times”, podkreślają, że decyzja została podjęta pod naciskiem USA. W tym kontekście Wilno przedstawia się jako nie w pełni niepodległy podmiot polityki zagranicznej, realizujący interesy amerykańskie, a nie własne.Warto podkreślić, że państwa bałtyckie, Łotwa, Estonia i Litwa wielokrotnie podczas kontaktów z chińską administracją podkreślały, że to Stany Zjednoczone pozostają gwarantem bezpieczeństwa wobec potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji. Ich stanowisko od dawna było jasne: współpraca z Chinami - tak, jednak bez zbieżnych interesów w sprawach związanych z bezpieczeństwem.W sposób bardziej wyważony politykę Litwy skomentował Cui Hongjian, jeden z czołowych chińskich analityków zajmujących się Europą. Jako powody decyzji Wilna wskazał na niepokojące dla Bałtów zbliżenie między Chinami a Rosją, a także marcowe sankcje nałożone również na litewskich polityków. W jego optyce stanowisko Litwy nie jest zatem jedynie proamerykańskim refleksem, lecz konsekwencją rozwoju sytuacji globalnej.Dotychczasowe relacje gospodarcze między Chinami a państwami bałtyckimi należały do bardzo skromnych. W świetle dotychczasowej współpracy wydaje się więc, że Wilno niewiele traci, zaostrzając swoją politykę wobec Pekinu.Państwem, które najaktywniej z całej trójki zabiegało o rozwój współpracy z Chinami była Łotwa. W 2016 r. zorganizowała szczyt głów państw w Rydze, a w 2018 r. aktywnie rozwijała kontakty z portem i instytucjami badawczymi od spraw morskich w Ningbo.Z perspektywy chińskiej niewielkie państwa bałtyckie są interesujące z paru względów. Atrakcyjne jest ich położenie geograficzne - w związku z perspektywami uruchomienia arktycznego szlaku handlowego. Dlatego zapewne na Litwie Chińczycy byli zainteresowani przede wszystkim inwestycjami w porty morskie.Po drugie, Pekin stara się konsekwentnie rozbudowywać swe wpływy zwłaszcza w mniejszych i słabszych gospodarczo państwach Unii, by później wykorzystywać te relacje do kształtowania stanowiska całej wspólnoty w istotnych dla siebie kwestiach.Wilno skutecznie zniechęcało podmioty z ChRL do inwestycji w swą infrastrukturę strategiczną. W połowie 2019 r. prezydent Litwy Gitanas Nauseda oficjalnie wykluczył - ze względów bezpieczeństwa - możliwość chińskiej inwestycji w pogłębienie portu w Kłajpedzie między 2020 a 2023 r.Wedle raportu konserwatywnego amerykańskiego think-tanku The Jamestown Foundation, chińskie zaangażowanie odrzucono - nawet mimo tego, że nie pojawiły się alternatywne propozycje od inwestorów. Podczas chińsko-europejskich debat i dyskusji w 2020 r., w których udział brał m.in. Instytut Boyma, eksperci z Łotwy podkreślali, że z powodów bezpieczeństwa narodowego zdecydowali się wycofać z realizacji niektórych projektów z Chinami. Dla Bałtów nienaruszalnym filarem bezpieczeństwa jest sojusz z USA w ramach NATO.

Przebieg ostatniej wizyty ministra spraw zagranicznych Polski w Chinach jednoznacznie wskazuje, że Polska nie będzie podążać za litewskim przykładem.



Jednym z celów naszej polityki zagranicznej jest współpraca z Chinami w ramach formatu 17+1, który traktowany jest pragmatycznie jako dodatkowy kanał współpracy i komunikacji z Pekinem, uzupełniający do unijnego i paralelny do dialogu utrzymywanego przez zachodnich sąsiadów.





FM @RauZbigniew held in 🇨🇳 bilateral consultations with China’s FM Wang Yi on issues of strategic importance.



Ministers agreed that:

🔸”17+1” format will remain an important pillar of cooperation between Europe & China

🔸3rd 🇵🇱🇨🇳 Intergovernmental Committee will be held in 2021. pic.twitter.com/q6yoiaCvj6 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) May 29, 2021

Jednocześnie Litwini mają rację, kiedy podkreślają, że 17+1 nie przyniosło wiele korzyści gospodarczych dla członków z Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie tych, którzy mogą korzystać ze środków unijnych. Podobna sytuacja jest w Polsce.Warszawie - w obliczu wzrostu popularności usług e-commerce zasilanych towarami z Chin - zależy z jednej strony na podtrzymaniu rozwoju transportu kolejowego z Państwa Środka do Polski przez Rosję i Białoruś (wzrastają wpływy do budżetu z opłat celnych); z drugiej - nasze państwo liczy na dalszy rozwój infrastruktury logistycznej. W ostatnim roku do jednej z największych transakcji inwestycyjnych w Europie w sektorze nieruchomości logistycznych doszło w Polsce za sprawą zarejestrowanego w Singapurze chińskiego funduszu GLP.Wnioskując z komunikatów po ostatnim ministerialnym spotkaniu w Pekinie, można się spodziewać, że Polska bardziej proaktywnie podejdzie do formatu 17+1 i spróbuje zwiększyć korzyści ze współpracy. Stałym priorytetem pozostaje wzrost eksportu do Chin, a tym samym - zmniejszenie deficytu handlowego.Prócz Polski na bilateralne spotkanie z ministrem spraw zagranicznych ChRL Wang Yi wybrał się m.in. minister spraw zagranicznych Serbii, Nikola Selakovic. Rozmowy będą prowadzone także z Irlandią i Węgrami.Zaangażowanie w 17+1 nie wyklucza silniejszego zaangażowania Polski w kształtowanie relacji Unii z Chinami. Bruksela pozostaje ważnym aktorem reprezentującym Warszawę i inne stolice europejskie w kontaktach z Państwem Środka w kwestiach tak różnych, jak dialog dotyczący praw człowieka, handel i zasady wzajemnych inwestycji.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma