AP: NATO przygotowuje czerwcowy szczyt przywódców z pomocą szczepionek z Polski

Czerwcowy szczyt przywódców państw NATO ma być "strefą wolną od wirusa" dzięki podarowanym przez Polskę szczepionkom firmy AstraZeneca - pisze we wtorek agencja Associated Press. Ma to umożliwić pierwszy niewirtualny szczyt przywódców państw Sojuszu od 2019 r.

Jak zauważa agencja, NATO w ten sposób stara się "wyprzedzić" program szczepień w Belgii, gdzie znajduje się siedziba organizacji; kraj ten stoi w obliczu trzeciej fali zakażeń koronawirusem. Jak dotąd w Belgii przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 8,4 proc. ludności (w Polsce - 8,6 proc.).

AP przypomina, że szczepienia ok. 4 tys. pracowników siedziby NATO w Brukseli rozpoczną się w czwartek, a zastrzyki będą administrowane przez 20 polskich medyków. Polski gest wysłania 3,5 tys. dawek szczepionki AstraZeneki w tym celu docenił we wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Na konferencji prasowej przed szczytem szefów dyplomacji państw NATO powiedział on, że "to pokazuje, jak bardzo ważnym państwem członkowskim jest Polska, która jest gotowa wspierać wysyłki NATO na wiele różnych sposobów. Solidarność i odporność leżą w sercu naszego Sojuszu, i to dokładnie pokazuje polska oferta". Określił Polskę jako "silne i niezawodne państwo sojusznicze, które dostarcza wsparcia w postaci sprzętu medycznego, personelu i ekspertyz wielu innym sojusznikom i partnerom od początku pandemii".

Agencja cytuje również szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, według którego wysyłka szczepionek nie zaszkodzi kampanii szczepień w Polsce, bo ich liczba stanowi mniej niż 1 proc. spodziewanej następnej dostawy preparatów. Jednocześnie zapasy środka nie zostały wyczerpane, bo część osób zrezygnowała z zastrzyku w obliczu doniesień o pojedynczych przypadkach zakrzepicy u szczepionych osób.