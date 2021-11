AP: Omikron dowodzi, że pandemia nie zniknie, póki w biednych krajach brak będzie szczepionek

Nowy wariant koronawirusa Omikron dowodzi, że pandemia nie zniknie, mimo zamykania granic, póki w biednych krajach brak będzie szczepionek. Mutujący w państwach o niskim wyszczepieniu wirus będzie zagrożeniem dla całego świata - pisze w poniedziałek Associated Press.

Zamożne kraje gromadzą wielkie rezerwy szczepionek, tworząc "pustynie szczepionkowe" w uboższych państwach, a to nie oznacza tylko zwiększonego ryzyka na pewnych obszarach, ale większe zagrożenie globalne - podkreśla agencja.

Im dłużej wirus rozprzestrzenia się w regionach, gdzie znakomita większość populacji nie jest zaszczepiona, tym większe jest ryzyko, że będzie się stawał, w miarę mutacji, coraz groźniejszy i nadal będzie przedłużał pandemię.

"Ten wirus to bezlitosny oportunista" - mówi dr Richard Hatchett dyrektor generalne CEPI, jednej z organizacji odpowiedzialnych za powołanie międzynarodowej inicjatywy COVAX na rzecz udostępnienia szczepionek krajom rozwijającym się. Niesprawiedliwy i nierówny podział szczepionek między regionami świata zemścił się na nas - ocenia dr Hatchett.

W Afryce, gdzie wykryto wariant Omikron, zaszczepione jest tylko 7 proc. populacji. Celem inicjatywy COVAX było uniknięcie takiej sytuacji, w której wiele krajów nie ma sprawiedliwego dostępu do szczepień, ale nie udało się zrealizować pierwotnego celu, by dostarczyć biednym państwom 2 mld dawek szczepionki.

Nawet ograniczony cel, jakim była dystrybucja 1,4 mld dawek do końca roku jest trudny do zrealizowania; by go osiągnąć COVAX musiałby od początku października dostarczać dziennie 4 mln szczepionek, a bywają dni, gdy nie udaje się dostarczyć nawet miliona - wynika z analizy AP.

Wcześniej w poniedziałek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniła, że nowy wariant koronawirusa Omikron stwarza "bardzo wysokie globalne zagrożenie o potencjalnie poważnych konsekwencjach".

"Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców, mogącą potencjalnie wpływać na dalszy rozwój pandemii Covid-19" - podała WHO.

Eksperci WHO dodali, że konieczne są dalsze badania, by ustalić, w jakim stopniu Omikron może być w stanie wymykać się działaniu dotychczas dostępnych szczepionek. Nie jest też na razie jasne, jaki poziom odporności na infekcję Omikronem wytwarza organizm, który przebył wcześniejsze zakażenie Covid-19 wywołane innym szczepem koronawirusa - dodano.

WHO od wielu miesięcy ostrzegała przed "nacjonalizmem szczepionkowym", podkreślając, że taka postawa poszczególnych państw przedłuży walkę z pandemią, a wszystkie kraje, we własnym interesie, powinny przyjąć globalne podejście do walki z Covid-19.