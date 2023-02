AP: Pomoc, ratownicy ruszyli do Turcji i Syrii po śmiertelnym trzęsieniu ziemi

Wiele rządów pospieszyło z wysłaniem pomocy, personelu i sprzętu, aby wspomóc działania ratownicze w dotkniętych trzęsieniami ziemi obszarach Turcji i Syrii, pisze we wtorek Associated Press, w przygotowanym pierwszym raporcie.

Oto rzut oka na to, co zostało zrobione do tej pory, pisze w opublikowanym w nocy z poniedziałku na wtorek raporcie Associated Press:

- Unia Europejska zmobilizowała zespoły poszukiwawczo-ratownicze, uruchomiony został system satelitarny Copernicus bloku 27 krajów w celu świadczenia usług mapowania sytuacji kryzysowych. Co najmniej 13 krajów członkowskich zaoferowało pomoc. UE powiedziała, że jest również gotowa zaoferować pomoc Syrii poprzez swoje programy pomocy humanitarnej.

- Stany Zjednoczone koordynują natychmiastową pomoc dla Turcji będącej członkiem NATO, wysyłając zespoły wspierające działania poszukiwawcze i ratownicze. Wspierani przez USA partnerzy humanitarni również reagują na zniszczenia w Syrii. Z Kalifornii prawie 100 strażaków i inżynierów budowlanych z hrabstwa Los Angeles wraz z pół tuzinem specjalnie wyszkolonych psów zostało wysłanych do Turcji, aby pomóc w akcjach ratowniczych.

- Rosyjskie zespoły ratownicze z Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przygotowują się do lotu do Syrii, gdzie rosyjskie wojsko rozmieszczone w tym kraju wysłało 10 jednostek składających się z 300 osób do pomocy w usuwaniu gruzów i poszukiwaniu ocalałych. Rosyjskie wojsko utworzyło punkty dystrybucji pomocy humanitarnej. Rosja zaoferowała również Turcji pomoc, która została przyjęta.

- Zniszczona wojną Syria wzywa ONZ i wszystkie państwa członkowskie do pomocy w akcjach ratunkowych, służbie zdrowia, schronieniu i pomocy żywnościowej. Dotknięty trzęsieniem ziemi obszar w Syrii jest podzielony między terytorium kontrolowane przez rząd i ostatnią enklawę opozycji w kraju.

- Armia izraelska poinformowała, że wysyła do Turcji zespół poszukiwawczo-ratowniczy składający się ze 150 inżynierów, personelu medycznego i innych pracowników pomocy. Armia zapowiedziała, że zapewni "natychmiastową pomoc w ratowaniu życia". Oba kraje, niegdyś bliscy regionalni sojusznicy, są w trakcie naprawy stosunków po latach napięć. Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że zatwierdził również wniosek o pomoc humanitarną dla Syrii, otrzymany za pośrednictwem urzędnika dyplomatycznego. Izrael i Syria nie utrzymują stosunków dyplomatycznych, a oba kraje stoczyły kilka wojen.

- Sąsiadująca i historyczna regionalna rywalka Turcji Grecja wysyła do Turcji zespół 21 ratowników, dwa psy ratownicze i specjalny pojazd ratowniczy wraz z inżynierem budowlanym, pięcioma lekarzami i ekspertami planowania sejsmicznego w wojskowym samolocie transportowym.

- Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że koordynuje swoją reakcję pomocową z partnerami z UE i przygotowuje dostawy awaryjnych generatorów, namiotów, koców i sprzętu do uzdatniania wody. Zaproponowało również wysłanie zespołów z agencji ochrony ludności. Grupa International Search and Rescue Germany przygotowywała się również do lotu dziesiątek lekarzy i ekspertów ratowniczych do Turcji w późny poniedziałek.

- Wielka Brytania wysyła do Turcji 76 specjalistów ds. poszukiwań i ratownictwa ze sprzętem i psami, a także zespół ratownictwa medycznego. Wielka Brytania twierdzi również, że jest w kontakcie z ONZ w sprawie uzyskania wsparcia dla ofiar w Syrii.

- Rząd Libanu, któremu brakuje gotówki, wysyła żołnierzy, ratowników Czerwonego Krzyża i Obrony Cywilnej oraz strażaków do Turcji, aby pomogli w akcjach ratunkowych.

- Jordania wysyła pomoc do Syrii i Turcji na rozkaz króla Abdullaha II.

- Egipt zadeklarował pilną pomoc humanitarną dla Turcji.

- Szwajcarska służba psów ratowniczych REDOG wysyła 22 ratowników z 14 psami do Turcji. Rząd powiedział, że wyśle również do kraju 80 specjalistów ds. poszukiwań i ratownictwa, w tym wojskowych ekspertów ds. katastrof.

- Czechy wysyłają do Turcji zespół 68 ratowników, w tym strażaków, lekarzy, inżynierów budownictwa, a także ekspertów z psami tropiącymi.

- Japonia wysyła do Turcji grupę około 75 ratowników.

- Meksykański sekretarz spraw zagranicznych powiedział, że kraj wyśle do Turcji sprzęt i specjalistów ds. ratownictwa.

- Austria zaoferowała wysłanie do Turcji 84 żołnierzy z wojskowej jednostki ratowniczej.

- Hiszpania przygotowywała się do wysłania do Turcji dwóch miejskich zespołów poszukiwawczo-ratowniczych z 85 pracownikami i kontyngentem strażaków.

- Włoska Agencja Ochrony Ludności zaoferowała w ramach pomocy zespół strażaków z Pizy, a włoska armia udostępniła samoloty transportowe do przewozu sprzętu i personelu medycznego.

- Francja wysyła ekipy ratunkowe do Turcji.

- Polska wysyła do Turcji 76 strażaków i osiem tresowanych psów wraz ze sprzętem.

- Rumunia wysyła do Turcji wyspecjalizowany personel i materiały dwoma samolotami wojskowymi.

- Chorwacja wysyła do Turcji 40 ratowników i 10 psów, sprzęt ratunkowy i samochody dostawcze.

- Serbia wysyła do Turcji 21 ratowników i trzech oficerów łącznikowych.

- Czarnogóra wysyła co najmniej 24 strażaków do Turcji.

- Prezydent Mołdawii mówi, że 55 ratowników zostało wysłanych do Turcji.