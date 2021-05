Apel siedmiu państw Ameryki Łacińskiej o większą dostępność do szczepionek

Prezydenci sześciu państw Ameryki Łacińskiej oraz premier Jamajki wystosowali we wtorek wspólny apel do międzynarodowej opinii publicznej, wzywając w nim o większą dostępność biedniejszych krajów do szczepionek przeciwko Covid-19.

Dokument, który jako pierwszy ujawnił w internecie prezydent Kostaryki Carlos Alvarado, wzywa wspólnotę międzynarodową do sprawiedliwej dystrybucji szczepionek.

W piśmie, pod którym podpisali się również premier Jamajki oraz prezydenci Argentyny, Boliwii, Meksyku, Ekwadoru i Urugwaju wskazano, że bez wsparcia biedniejszych państw w nabywaniu szczepionek walka z pandemią Covid-19 będzie trudna.

"Powszechny, właściwy i sprawiedliwy dostęp do szczepionek to jedyna realna możliwość, aby pokonać ten kryzys sanitarny, stanowiąca wspólny interes, a także wymóg etyczny, zdrowotny i gospodarczy", napisali autorzy dokumentu.

Latynoamerykańscy politycy wskazali, że poważny problem w zwalczaniu Covid-19 stanowi obecnie nieproporcjonalna dystrybucja szczepionek. Odnotowali, że ponad połowa z 1,3 mld dawek, które zostały rozdystrybuowane dotychczas na świecie, trafiło do zaledwie 5 państw świata, "w których rękach skupia się 50 proc. globalnego PKB".

"Kraje o niskich dochodach otrzymały zaledwie 0,3 proc. ze wszystkich dawek, jakie trafiły na świecie do szczepień" - napisali szefowie państw.

Autorzy listu wskazali również na słabą siłę negocjacyjną biedniejszych państw w rozmowach handlowych z koncernami farmaceutycznymi, a także na restrykcje dotyczące eksportu szczepionek oraz istnienie "praw własności intelektualnej, które ograniczają w krytyczny sposób dotarcie szczepionek do wszystkich krajów" świata.