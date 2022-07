Apel UNICEF: chrońmy dzieci przed skutkami zmian klimatycznych

Agencja Narodów Zjednoczonych zajmująca się prawami dzieci zwraca uwagę, że to najmłodsi poniosą największe koszty zanieczyszczenia środowiska i zmian klimatu, chociaż są im najmniej winne.

Dzieci mają kontakt ze skażoną wodą, żywnością i toksycznymi substancjami tak w krajach bogatych jak i rozwijających się.



- Badania przeprowadzone w sześciu wysokorozwiniętych krajach pokazują, że prawie połowa młodych ludzi odczuwa niepokój związany ze środowiskiem w stopniu wpływającym na ich codzienne funkcjonowanie - podaje UNICEF.

Według agencji jednym z największych zagrożeń dla najmłodszych jest zanieczyszczenie powietrza, które zabija Europejczyków na większą skalę niż tytoń. Polska zajmuje 40. na 43 państwa bogate, jeśli chodzi o najgorszą jakość powietrza. Aż 260 tys. dzieci w naszym kraju ma podwyższony poziom ołowiu we krwi.



Z kolei zmiany klimatyczne w państwach rozwijających się potęgują gwałtowne klęski żywiołowe, a co za tym idzie zakłócenia w produkcji żywności i głód oraz fale migracji.



UNICEF zwrócił się o podpisanie apelu do rządzących, by podjęli pilne działania, mające chronić najmłodszych przed skutkami zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska.