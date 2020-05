Aplikacja StopCovid zacznie działać we Francji do 2 czerwca

Francja ma nadzieję na wdrożenie do 2 czerwca wspieranej przez państwo aplikacji do śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem StopCovid - powiedział we wtorek sekretarz stanu ds. cyfryzacji Cedric O.

"Mamy nadzieję, że będziemy mieć coś do 2 czerwca" - powiedział Cedric O stacji BFM Business TV. "Kontynuujemy (działania według) naszej +mapy drogowej+" - dodał.

Aplikacja do śledzenia kontaktów StopCovid powinna wejść w fazę testową w tygodniu rozpoczynającym się 11 maja, gdy we Francji zacznie się luzowanie ograniczeń wprowadzonych w połowie marca w związku z epidemią Covid-19 - zapowiedział w ostatnich dniach sekretarz stanu ds. cyfryzacji.

Od początku epidemii koronawirusa we Francji stwierdzono ponad 169 tys. przypadków zakażenia, 25 201 osób zmarło. Na świecie odnotowano dotąd 3,6 mln zakażeń i ponad 250 tys. zgonów - wynika z opublikowanego we wtorek rano zestawienia agencji Reutera.