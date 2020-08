"Apokaliptyczne zniszczenia" w Bejrucie. Zginęło ponad 100 osób

W wyniku eksplozji, do jakiej doszło we wtorek w Bejrucie, zginęło co najmniej sto osób - poinformował w środę libański oddział Czerwonego Krzyża. Liczbę rannych oceniono na 4 tys. Media piszą o "apokaliptycznych zniszczeniach", jakie dotknęły Bejrut.

Szpitale w libańskiej stolicy są przepełnione. Sekretarz generalny Libańskiego Czerwonego Krzyża George Kettaneh powiedział w rozmowie telefonicznej z telewizją LBCI, że jego organizacja koordynuje wraz z ministerstwem zdrowia akcję przewożenia zwłok ze szpitali do miejskich kostnic, ponieważ te funkcjonujące w szpitalach są przepełnione.

"To, z czym mamy do czynienia, jest katastrofą bez precedensu" - podkreślił. Kettaneh wyraził opinię, że pod zwałami gruzów ze zniszczonych budynków mogą być kolejne ofiary śmiertelne.

"Nasze ekipy kontynuują akcję ratunkową, przeszukując cały dotknięty skutkami wybuchu obszar" - wyjaśnił. Dodał, że we wtorek doszło w sumie do dwóch wybuchów.





Footage of the explosion at Beirut Port earlier today. #Lebanon pic.twitter.com/zeSFSrgffs — Beirut.com (@BeirutCityGuide) August 4, 2020