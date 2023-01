Arabia Saudyjska chce być wiodącym eksporterem wodoru

Arabia Saudyjska planuje inwestycje o wartości 1 bln riali saudyjskich (266 mld dol.) do 2030 r. w zieloną transformację swojego systemu energetycznego – ogłosił minister energii tego kraju książę Abdulaziz bin Salman.

Arabia Saudyjska planuje inwestycje w czyste źródła energii i modernizację segmentu dystrybucji.

- Jesteśmy zdeterminowani, by zostać wiodącym eksporterem czystego wodoru, jak również wykorzystywać go w lokalnym przemyśle ciężkim do produkcji „zielonych” produktów, takich jak zielona stal, aluminium, czy nawozy w konkurencyjnych cenach - powiedział cytowany przez Al Arabiya bin Salman.

Jak podkreślił minister, królestwo, które ma obecnie status największego na świecie eksportera ropy naftowej, chce stać się eksporterem energii elektrycznej. To właśnie w tym celu rząd w Rijadzie będzie dążył także do rozbudowy krajowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

Arabia Saudyjska pracuje także nad zwiększeniem dostaw ropy i gazu, a także nad podwojeniem sieci gazowej. Wiele projektów jest tu w fazie rozwoju i na dobrej drodze do pełnego uruchomienia. Książę Abdulaziz ujawnił m.in., że trwają prace nad instalacjami typu oil-to-chemical, które mają zapewnić więcej surowców dla petrochemii.

Realizacja tego planu zakłada budowę centrów przemysłowych w całym Królestwie, co przełoży na wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne kadry. Rządowy plan zakłada, że w głównej mierze to zapotrzebowanie ma być zaspokojone saudyjskimi talentami.