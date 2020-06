Arabia Saudyjska: Już ponad 150 tys. zakażeń koronawirusem

Liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Arabii Saudyjskiej przekroczyła w piątek 150 tys. To m.in. efekt rosnącego tempa rozprzestrzeniania się patogenu po zniesieniu części ograniczeń. Jak dotąd w całym kraju na Covid-19 zmarły 1184 osoby.

Saudyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatnich 24 godzin obecność koronawirusa stwierdzono u 4301 osób.

Rozwój pandemii w kraju przyspieszył po tym, jak 28 maja, po prawie dwóch miesiącach władze monarchii złagodziły restrykcje dotyczące swobody poruszania się i podróżowania oraz zezwoliły na otwarcie meczetów.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w kraju przybyło ponad 50 tys. przypadków zachorowań na Covid-19. Mimo to władze planują niemal całkowite zniesienie ograniczeń od niedzieli; wyjątkiem są dwa miasta będące największymi ogniskami epidemii - Mekka i Dżudda.

Pandemia będzie miała konsekwencje dla organizacji hadżdżu, czyli corocznej pielgrzymki muzułmanów do Mekki. Już wcześniej saudyjskie władze zachęcały pielgrzymów do rezygnacji z hadżdżu w tym roku. Według źródeł agencji Reutera, Arabia Saudyjska planuje drastyczne zredukowanie skali tegorocznego wydarzenia, w którym zwykle udział bierze ok. 2,5 miliona osób.