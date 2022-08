Arabia Saudyjska: Kobieta skazana na 45 lat więzienia za posty w mediach społecznościowych

Saudyjski sąd ds. terroryzmu skazał kobietę na 45 lat więzienia za używanie mediów społecznościowych do "naruszania porządku publicznego" - poinformowała we wtorek broniąca praw człowieka organizacja Democracy for the Arab World Now (DAWN).

Nourah bint Saeed al-Qahtani została skazana za "tweetowanie swoich opinii" powiedział Abdullah Alaoudh, dyrektor DAWN, organizacji założonej przez Dżamala Chaszodżdżiego.

DAWN przekzała we wtorek, że Qahtani została skazana "prawdopodobnie w ciągu ostatniego tygodnia" oraz że niewiele wiadomo o skazanej ani o tym, co zawierały jej posty w mediach społecznościowych, przy czym zaznaczono, że organizacja nadal prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Skazanie Qahtani nastąpiło kilka tygodni po tym, gdy Salma al-Shehab, matka dwójki dzieci i doktorantka na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii, została skazana na 35 lat więzienia za obserwowanie kont i retweetowanie postów dysydentów i aktywistów na Twitterze.

Założyciel DAWN Chaszodżdżi był krytycznym wobec władz saudyjskich niezależnym dziennikarzem piszącym między innymi dla "Washington Post". Został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października 2018 roku. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.

