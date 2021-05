Arabia Saudyjska: Media: Futurystyczna metropolia Neom otworzy swoje hotele przed końcem 2022 r.

Futurystyczny kompleks urbanistyczny Neom powstający nad Morzem Czerwonym w Arabii Saudyjskiej ma otworzyć pierwsze hotele do końca 2022 r., przekazał we wtorek portal "the National News". Koszt budowy metropolii to 500 mld dolarów.

Inwestorzy zakładają, że Metropolia budowana w północno-zachodniej części kraju do 2025 r. będzie w stanie przyjąć w tym samym czasie milion turystów, a do 2030 r. - 5 mln. Szef turystyki w Neom Andrew McEvoy przekazał w rozmowie z "the National News", że już w przyszłym roku spodziewa się 50 tys. gości.

Inwestycja jest jednym z projektów następcy trony Arabii Saudyjskiej księcia Mohammada ibn Salmana. Projekty te mają uniezależnić gospodarkę tego kraju od ropy naftowej. Neom ma rozwinąć 14 nowych sektorów ekonomicznych, wśród nich m.in. biotechnologiczny. Oczekuje się, że dzięki turystyce metropolia wniesie 16 mld dolarów do produktu krajowego brutto królestwa do 2030 r.

"Nie będziemy tylko miejscem wypoczynku na słońcu i morzu. Przyjmiemy każdego gościa, podróżującego służbowo czy poszukującego przygód" - zapewnił McEvoy. Dodał, że plany zakładają rozbudowanie 10 wysp leżących u wybrzeży Neom.

Prace nad projektem turystycznym postępują pomimo pandemii Covid-19, która zakłóciła światowy handel oraz zmusiła rządy - w tym Arabii Saudyjskiej - do zamknięcia granic.

Według planu, usługi w metropolii będą wykonywane przez sztuczną inteligencję, nie przewiduje się miejsca dla samochodów spalinowych, nie będzie też ulic w klasycznym rozumieniu tego słowa.