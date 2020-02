Arabia Saudyjska: Nowe komisje kultury mają zmodernizować życie Saudyjczyków

Arabia Saudyjska ustanowi 11 nowych komisji w ministerstwie kultury, które mają napędzać rozwój sektorów takich jak film, moda, muzyka czy kulinaria w ramach planu modernizacji życia Saudyjczyków - pisze w środę krajowy dziennik "The National".

Saudyjskie ministerstwo kultury ogłosiło utworzenie nowych komisji na Twitterze, twierdząc, że "są one częścią szerszego planu przemian, który wzbogaci saudyjski sektor kultury".

Nowe komisje mają się zajmować: muzeami, sztukami wizualnymi, sztuką kulinarną, architekturą i wzornictwem, teatrem i widowiskami, przemysłem filmowym, przemysłem muzycznym, modą, bibliotekami, dziedzictwem kulturowym oraz literaturą, wydawnictwami i tłumaczeniami.

Celem ich powołania jest promocja kultury saudyjskiej jako stylu życia, co ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i umocnienia pozycji królestwa na arenie międzynarodowej - podkreśliło ministerstwo, cytowane przez związany z władzami dziennik "Arab News".

Do obowiązków komisji należy m.in. zachęcanie do inwestowania i finansowania we wszystkich sektorach, przyznawanie koncesji i stypendiów, opracowywanie programów edukacyjnych i współpraca z regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami kulturalnymi.

Portal Al-Arabija poinformował, że minister kultury książę Bader ibn Abd Allah ibn Farhan będzie nadzorował prace komisji, by zapewnić ich zbieżność z planem reformy królestwa "Wizja 2030". Ten ogłoszony w 2016 roku program ma zmodernizować tradycyjny styl życia Saudyjczyków i przygotować monarchię na przejście od gospodarki surowcowej w stronę innowacyjności.