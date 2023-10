Arabia Saudyjska ostrzega Izrael przed kontynuacją operacji lądowej w Gazie

Ministerstwo spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej wydało w sobotę oświadczenie.

Potępiło w nim wszelkie operacje lądowe prowadzone przez siły izraelskie, które mogą zagrozić życiu palestyńskiej ludności cywilnej.

"Królestwo potępia operacje lądowe prowadzone przez armię izraelską w Strefie Gazy oraz ostrzega przed niebezpieczeństwem kontynuowania tych rażących i nieuzasadnionych naruszeń prawa międzynarodowego wobec naszych bratnich Palestyńczyków" - głosi oświadczenie.

Minister obrony Izraela Yoav Gallant powiedział w sobotę, że Izrael "wszedł w nową fazę" wojny z Hamasem po tym, gdy siły lądowe wkroczyły do Gazy, a wojsko zbombardowało w nocy cele terrorystyczne.

"Ziemia w Gazie się zatrzęsła" - cytuje Gallanta Times of Israel w oświadczeniu wydanym przez jego biuro. "Atakowaliśmy nad ziemią i pod ziemią, atakowaliśmy terrorystów we wszystkich miejscach. Rozkazy dla sił są jasne: operacja będzie kontynuowana do czasu wydania nowego rozkazu".