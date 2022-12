Arabia Saudyjska otwiera Chinom drzwi na Bliski Wschód

W środę, 7 grudnia przywódca Chin Xi Jinping odwiedza Arabię Saudyjską. Jest to ważna wizyta w kontekście napięć z dotychczasowym największym partnerem Rijadu Stanami Zjednoczonymi.

Wizyta przywódcy Chin w Arabii Saudyjskiej przypada na okres znacznego ochłodzenia w relacjach na linii Waszyngton – Rijad. Te napięcia wynikają przede wszystkim ze zmian w postawie Arabii Saudyjskiej wobec partnerów zachodnich i nawiązaniu współpracy z Rosją i Chinami, które to państwa stanowią największe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych. Ta emancypacja Saudów spod wpływów Zachodu była widoczna w listopadzie, kiedy to Rijad nie zdecydował się na podjęcie kroków prowadzących do izolacji politycznej Rosji.

- Rijad działa zgodnie ze strategicznymi kalkulacjami, w których musi dostosować się do Pekinu, ponieważ jest on teraz niezbędnym partnerem gospodarczym – powiedział Ayham Kamel, szef działu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Eurasia Group, cytowany przez Reutersa.

Arabia Saudyjska pogłębia więzi gospodarcze z Chinami. Jest największym dostawcą ropy do Chin. Pekin lobował również na rzecz zamiany dolara na chińskiego juana w handlu ropą. Po tym jak Arabia Saudyjska zagroziła, że zrezygnuje z handlu ropą za dolary, co doprowadziłoby do poważnego osłabienia amerykańskiej waluty na rynkach światowych.

Chiny mają również pomóc Arabii Saudyjskiej w budowie wielkich inwestycji w nowych gałęziach przemysłu, w tym samochodowym, zbrojeniowym, logistycznym. Ponadto królestwo Saudów intensywnie inwestuje w nową infrastrukturę i mega projekty w turystyce oraz w inicjatywy takie jak strefa NEOM o wartości 500 miliardów dolarów, w którym planuje się zaangażować chińskie firmy budowlane.

Chińsko – saudyjski sojusz może dotyczyć jedynie kwestii gospodarczych. W dziedzinie bezpieczeństwa Pekin nie ma niczego do zaoferowania Rijadowi

Dotychczasowy sojusz amerykańsko-saudyjski miał istotny wymiar w dziedzinie bezpieczeństwa. Obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych na Półwyspie Arabskim miała na względzie ochronę wojskową Arabii Saudyjskiej przed zagrożeniem ze strony Iranu.

Pekin nie zastąpi Waszyngtonu w obszarach związanych z bezpieczeństwem, ponieważ jest bliskim partnerem Iranu, największego regionalnego rywala Arabii Saudyjskiej