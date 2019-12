Arabia Saudyjska: Syn Chaszodżdżiego o wyroku: uzyskaliśmy sprawiedliwość

Sprawiedliwość została osiągnięta - napisał w poniedziałek na Twitterze syn Dżamala Chaszodżdżiego, Salah, komentując wyrok ws. śmierci ojca. Z kolei sprawozdawczyni ONZ Agnes Callamard nazwała rozstrzygnięcie "farsą".

"Dzisiaj uzyskaliśmy sprawiedliwość" - napisał na Twitterze Salah Chaszodżdżi. "Potwierdzamy swoje zaufanie do saudyjskiego sądownictwa na wszystkich poziomach. Było ono dla nas sprawiedliwe i sprawiedliwość została osiągnięta" - dodał.

Wcześniej w poniedziałek pięć osób zostało skazanych na kary śmierci, a trzy inne otrzymały wyroki na łącznie 24 lata pozbawienia wolności w związku z zabiciem Chaszodżdżiego. Zdaniem prokuratora śledztwo wykazało, że nie było to zabójstwo z premedytacją, tylko doszło do niego "pod wpływem chwili".

Saudyjskie śledztwo toczyło się także wobec byłego doradcy saudyjskiego dworu królewskiego Sauda al-Kataniego, ale nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Sprawozdawczyni ONZ Agnes Callamard nazwała wyrok "farsą". "Płatni zabójcy są winni, skazani na śmierć. Organizatorzy nie tylko są na wolności, ale też ledwo zostali dotknięci przez śledztwo i proces" - napisała na Twitterze Callamard. Jak podaje Reuters, śledztwo przeprowadzone przez ONZ wykazało w lutym, że dowody wskazują na "brutalne zabójstwo z premedytacją, zaplanowane i popełnione" przez saudyjskich urzędników.

Anonimowy wysoko postawiony amerykański urzędnik cytowany przez agencję Reutera stwierdził, że wyrok jest "ważnym krokiem" do tego, żeby sprawcy zbrodni ponieśli karę. Zachęcił też Arabię Saudyjską do kontynuowania sprawiedliwego i transparentnego procesu sądowego.

Współpracujący z amerykańskim dziennikiem "Washington Post" Chaszodżdżi był krytykiem panujących w Arabii Saudyjskiej stosunków politycznych. W październiku 2018 roku wszedł do tureckiego konsulatu w Stambule w celu odebrania dokumentów potrzebnych mu do zawarcia małżeństwa i więcej go nie widziano.

Zebrany w ramach międzynarodowego niezależnego dochodzenia materiał dowodowy wskazuje, że Chaszodżdżiego zamordowali obecni w konsulacie agenci saudyjskich służb specjalnych, którzy następnie wywieźli z Turcji jego pokawałkowane zwłoki. Władze Arabii Saudyjskiej konsekwentnie twierdzą, że nie miały nic wspólnego z tą zbrodnią.