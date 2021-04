Arabia Saudyjska wydaje miliardy. Czy polskie firmy wykorzystają szansę?

Arabia Saudyjska to obecnie wielki plac budowy, na którym realizowane są inwestycje o niespotykanej w Europie skali. To szanse na gigantyczne kontrakty, również dla firm z Polski. Co zrobić, by zaistnieć na najważniejszym rynku Bliskiego Wschodu i sięgnąć po lukratywne kontrakty, rozmawiamy z przedstawicielami organizacji biznesowych działających na rynkach państw Zatoki.

Arabia Saudyjska importuje prawie wszystko. Oprócz żywności – urządzenia, samoloty i samochody, materiały budowlane, a nawet piasek, bo ten pustynny nie nadaje się do prac budowlanych - wylicza Antoni Mielniczuk, prezes stowarzyszenia ASEMEA.

Saudyjczycy podkreślają, że stosunkowo późno wchodzimy na ich rynki i jeśli chcemy zainteresować lokalnych partnerów naszymi produktami, to musimy zaproponować coś innowacyjnego. Na szczęście mamy się tu czym pochwalić - zapewnia Marek Gawlik, przewodniczący Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu.

Potencjał polskich firm to za mało, by podbić saudyjski rynek. Polskiemu biznesowi brakuje chęci i zorganizowania się. Niezbędne jest też zaangażowanie państwa i lepsze wsparcie eksportu.