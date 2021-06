Arcybiskup z Korei Płd. gotów zorganizować podróż papieża do Korei Północnej

Arcybiskup Lazzaro You Heung-sik z Korei Południowej, nowo mianowany przez papieża Franciszka prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa, oświadczył w sobotę, że gotów jest zaangażować się w organizację papieskiej podróży do Korei Północnej, jeśli zostanie o to poproszony.

"Papież powiedział, że chce pojechać do Korei Północnej. Jeśli zostanie mi powierzone zadanie organizacji tej wizyty, uczynię wszystko, co w mojej mocy, by doprowadzić tę misję do końca" - podkreślił nowy prefekt kongregacji, mianowany w piątek, na konferencji prasowej w mieście Sedżong.

Abp Lazzaro You Heung-sik, cytowany przez południowokoreańską agencję Yonhap, a za nią przez włoską Ansę, wyraził przekonanie, że taka wizyta, o której mówi się od trzech lat, byłaby szansą dla Korei Północnej, walczącej z międzynarodową izolacją i problemami gospodarczymi.

W 2014 roku dotychczasowy arcybiskup miasta Daejeon gościł Franciszka podczas VI Azjatyckiego Dnia Młodzieży. Stał też na czele komitetu do spraw pokoju w koreańskim episkopacie i w ostatnich latach opowiadał się za dialogiem z Koreą Północną, gdzie był kilka razy jako szef Caritasu w Korei Płd.

W 2018 roku prezydent Korei Południowej Mun Dze In przekazał papieżowi podczas audiencji w Watykanie zaproszenie od przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una do Pjongjangu.

W kwietniu tego roku Franciszek ponownie wyraził chęć złożenia wizyty w Korei Północnej, o czym poinformował Yonhap, powołując się na biskupa Lazzaro You Heung-sika. Według agencji papież powiedział, że zamierza odwiedzić Koreę Północną, gdy zakończone zostaną odpowiednie przygotowania.

Idea pielgrzymki do najbardziej zamkniętego kraju na świecie pojawiła się w 2018 roku na fali odwilży w relacjach między Pjongjangiem a Seulem i Waszyngtonem. Wtedy też ówczesny prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą KRLD.