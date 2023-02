Argentyna: Grupa fałszerzy pomagała ciężarnym Rosjankom w legalizacji pobytu; za dokument płaciły od 20 do 35 tys. dolarów

Służby policyjne Argentyny rozbiły siatkę fałszerzy dokumentów, którzy pomagali ciężarnym obywatelkom Rosji w legalizacji ich pobytu na terenie tego południowoamerykańskiego kraju. Za sfałszowanie argentyńskich dokumentów pozwalających na szybką legalizację pobytu ciężarne Rosjanki miały płacić od 20 do 35 tys. dolarów.

Grupę fałszerzy rozbito w po obławie i rewizji na terenie 12 nieruchomości, poinformowała w poniedziałkowym komunikacie policja z Buenos Aires.

W sobotę szefowa argentyńskiego urzędu ds. migracji Florencia Carignado ogłosiła, że służby tego kraju będą zwalczać zjawisko nasilającego się od wybuchu wojny na Ukrainie napływu kobiet ciężarnych z Rosji. Przypomniała, że w styczniu w Słowenii ujęto pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji dwie osoby posługujące się paszportami Argentyny.

W 2022 r. do Argentyny przybyło 21,7 tys. Rosjan, z czego blisko połowę stanowiły kobiety w ciąży.

Posiadanie urodzonego w Argentynie dziecka daje jego rodzicom prawo do legalnego pobytu, a po dwóch latach od narodzenia potomka uprawnia do otrzymania obywatelstwa tego kraju. Na podstawie argentyńskiego paszportu można podróżować w ruchu bezwizowym do 171 państw świata.

Marcin Zatyka