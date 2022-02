Argentyna: Już co najmniej 17 ofiar śmiertelnych skażonej kokainy

Do co najmniej 17 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zażycia skażonej kokainy na przedmieściach Buenos Aires; 56 osób trafiło do szpitali - podały w środę regionalne władze.

Ofiar skażonej kokainy może być znacznie więcej. Według mediów do szpitali cały czas trafiają kolejne osoby w ciężkim stanie z objawami zatrucia. Poza tym nie jest znana liczba osób, które zmarły na ulicy lub w domu.

"Ci, którzy kupili narkotyk w ciągu ostatnich 24 godzin, powinni go wyrzucić" - zaapelował Sergio Berni, minister ds. bezpieczeństwa prowincji Buenos Aires. Dodał, że władze "próbują zlokalizować toksyczną substancję, aby usunąć ją z obiegu".

Alarm został ogłoszony w środę rano czasu miejscowego, kiedy w trzech szpitalach doszło do kilku hospitalizacji i zgonów z powodu ciężkich zatruć.

Według doniesień medycznych ofiary doznały gwałtownych konwulsji i nagłego zatrzymania akcji serca. "Istnieje istotny składnik, który atakuje ośrodkowy układ nerwowy" - powiedział Berni.

Policja przeprowadziła obławę w dzielnicy Tres de Febrero w północno-zachodniej części miasta. Jak poinformował Sergio Berni, podczas tej operacji skonfiskowano torebki z kokainą, podobne do tych, które zidentyfikowali krewni ofiar.

Jak poinformowała policja, większość ofiar kupiła narkotyk u tego samego dealera. Śledczy uważają, że kokainę celowo skaził konkurencyjny handlarz, by wyeliminować z rynku rywala.