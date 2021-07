Argentyna: Liczba zgonów w związku z Covid-19 przekroczyła 100 tys.

W Argentynie od wybuchu pandemii liczba zgonów w związku z Covid-19 przekroczyła w czwartek 100 tys. - podały argentyńskie władze. Agencja AP pisze, że to poważny cios dla tego kraju, który z przerwami wprowadzał jedne z najsurowszych lockdownów na świecie.

W ciągu ostatniej doby 614 osób zmarło w związku z Covid-19, zwiększając całkowitą liczbę zgonów do 100 250 - poinformowało ministerstwo zdrowia. Ogółem stwierdzono dotąd 4,7 mln przypadków zakażenia SARS-CoV-2.

Argentyna jest piątym krajem Ameryki Łacińskiej, który przekroczył 100 tys. zgonów w związku z Covid-19.

"Czuję się źle, nie sądziliśmy, że do tego dojdzie (...) To jest ciężka, bardzo ciężka statystyka" - przyznał Luis Camera, lekarz specjalizujący się w gerontologii i doradca ds. pandemii w rządzie prezydenta Alberto Fernandeza.

Camera przypisał wysoką liczbę ofiar "pewnym błędom" podczas okresowych lockdownów, jak również szkodom wyrządzonym przez warianty koronawirusa, które przetoczyły się przez region.

Dodał, że argentyńska kwarantanna "została przedłużona na papierze, ale nie w sposobie zachowania ludzi". Nawiązał tu do dużych zgromadzeń, podczas których ludzie nie przestrzegali dystansu społecznego, co mogło pomóc w rozprzestrzenianiu się wirusa pod koniec 2020 roku. Były to demonstracje z powodu śmierci gwiazdy footballu Diego Maradony i zatwierdzenia w Kongresie ustawy zezwalającej na aborcję w większości przypadków.

Camera wskazał, że druga fala koronawirusa pod koniec marca "przyszła wcześniej niż powinna", częściowo "z powodu niewłaściwego postępowania ludzi i z nowymi, bardzo agresywnymi wariantami".

Jak podają władze, ponad 20,6 mln osób w kraju liczącym ponad 45,6 mln mieszkańców otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, z czego 5,1 mln zostało w pełni zaszczepionych.