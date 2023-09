Argentyna: Policja zamknęła wydawnictwo promujące nazizm i antysemityzm

Policja w Argentynie zamknęła wydawnictwo rozpowszechniające nazistowską i antysemicką propagandę. Znaleziono ponad 200 książek związanych z nazizmem – podały w środę miejscowe media, podkreślając, że była to największa tego typu operacja w historii kraju.

"Jesteśmy zaskoczeni ilością materiałów. To prawdziwa drukarnia wydająca i sprzedająca nazistowską symbolikę, książki i indoktrynację" - powiedział komisarz generalny argentyńskiej policji federalnej Juan Carlos Hernandez.

Po trwającym dwa lata śledztwie policjanci przeprowadzili nalot na mieszkanie w dzielnicy San Isidro w północnej części Buenos Aires, gdzie drukowano nazistowskie materiały. Znaleźli około 230 książek związanych z ideologią nazizmu - przekazał dziennikarzom przedstawiciel policji Carlos Namandu, określając operację jako "historyczną".

Były tam między innymi egzemplarze książki "Mein Kampf" Adolfa Hitlera, a także publikacje ze swastykami, godłem III Rzeszy czy symbolami SS. Zatrzymano podejrzanego o prowadzenie wydawnictwa Argentyńczyka w wieku około 40 lat - podała argentyńska agencja prasowa Telam.

"Nie pamiętam, bym widział wcześniej coś podobnego" - powiedział mediom wiceprzewodniczący Delegacji Argentyńskich Związków Izraelskich (DAIA) Marcos Cohen. Pochwalił policję za złapanie wydawcy, ale podkreślił przy tym, że "nie tylko są ludzie, którzy produkują te materiały, ale są też ludzie, którzy je kupują".

Podejrzany sprzedawał nazistowskie materiały na platformach handlowych i miał tam status "złotego sprzedawcy", co oznacza, że "wielu ludzi to czyta" - zauważył Namandu. Podkreślił, że przestępstwem w Argentynie jest nie tylko wytwarzanie, ale też zakup materiałów gloryfikujących nazizm.

Zatrzymany mężczyzna jest podejrzany o złamanie przepisów walki z dyskryminacją, które zakazują m.in. promowania dyskryminacji rasowej i ideologicznej. Grozi za to do trzech lat więzienia.

"To pierwszy etap śledztwa. Na początku ucięto kanał sprzedaży i dystrybucji. Po tym następuje drugi etap. Prawo przewiduje kary nie tylko dla tego, kto produkuje, ale też tego, kto kupuje. Idziemy po więcej" - zapowiedział Namandu. Dochodzenie wszczęto w 2021 roku, gdy policję zaalarmowała DAIA.

Po II wojnie światowej do Argentyny zbiegło wielu niemieckich nazistów, próbując uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie. W Buenos Aires mieszkał między innymi Adolf Eichmann, główny wykonawca planu "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej". Został schwytany przez Mosad w 1960 roku, a następnie przekazany do Izraela i stracony.

Kary uniknął natomiast Josef Mengele, zbrodniarz wojenny, który w obozie koncentracyjnym Auschwitz prowadził eksperymenty na ludziach. Po kilku latach pobytu w Argentynie Mengele przeniósł się do Paragwaju, a ostatecznie do Brazylii, gdzie mieszkał do śmierci w 1979 roku.