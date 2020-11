Argentyna: Rząd zapowiada radykalną ustawę mającą walczyć z katastrofalnymi pożarami lasów

Wobec klęski pożarów lasu, które w tym roku do końca sierpnia pochłonęły w Argentynie obszar większy o 130 proc. niż w 2019 r., Izba Deputowanych przystąpiła do prac nad rządowym projektem ustawy zakazującej na 60 lat wyrębu lasów naturalnych oraz częściowo sztucznie zasadzanych.

Centrolewicowy rząd prezydenta Alberto Fernandeza wystąpił z tą inicjatywą po ogłoszeniu przez brazylijski Narodowy Instytut Badań Kosmicznych (INPG) raportu na temat katastrofalnych skutków tegorocznych rekordowych upałów i celowych podpaleń puszczy amazońskiej i innych naturalnych obszarów leśnych oraz bagiennych w Argentynie, Brazylii i innych krajach Ameryki Południowej oraz wpływu tych pożarów na globalne ocieplenie.

Do sierpnia włącznie przeciętna liczba pożarów na terenach leśnych Argentyny wyniosła 6 892 miesięcznie, co pozwala przewidywać, że do końca roku może ich być ponad 95 tys. Oznacza to, że liczba pożarów lasów może być w tym roku większa o 9 proc. niż w rekordowym pod tym względem 2003 r.

"Za wypalaniem lasów i niszczeniem ekosystemów stoją interesy ekonomiczne, dążenie do zamienienia lasów naturalnych w rolnicze tereny uprawne i hodowlane oraz pozyskania przestrzeni dla rozwoju firm budowlanych" - pisze w niedzielę argentyński dziennik "Clarin". Dodano, że ponad 95 proc. pożarów lasów w Argentynie to dzieło człowieka.

Według Sergio Federovskiego, głównego eksperta argentyńskiego Krajowego Sekretariatu ds. Kontroli i Monitoringu Środowiska Naturalnego, "istnieje niebywałe podobieństwo między pożarami, jakie pustoszyły w ostatnich latach puszczę amazońską w Brazylii i sąsiednich regionach, a tym co wydarzyło się na terenie Argentyny", co wskazywałoby na celowe podpalenia.

Opozycyjne wobec rządu partie polityczne zdecydowanie sprzeciwiają się temu projektowi i już zapowiedziały głosowanie przeciwko niemu.