Argentyna: Rząd zatwierdził dekret ograniczający napływ Rosjan

Rząd Argentyny przyjął dekret ograniczający masowy napływ do tego kraju obywateli Rosji, szczególnie kobiet w ciąży. Posiadanie urodzonego w Argentynie dziecka daje jego rodzicom prawo do legalnego pobytu, a po dwóch latach od narodzenia potomka uprawnia do otrzymania paszportu.

Wprawdzie, jak wyjaśnił argentyński dziennik "Clarin", dekret nie odnosi się bezpośrednio do Rosjan, a do wszystkich obcokrajowców, ale nowelizacja służy powstrzymaniu masowego napływu obywateli Rosji do Argentyny zapoczątkowanego w marcu 2022 r.

Główną zmianą w przepisach zatwierdzonych z inicjatywy Krajowego Urzędu ds. Migracji (DNM) jest zobowiązanie tymczasowych rezydentów do rocznych wpływów na konto założone w Argentynie o wartości 24 tys. dolarów od osoby.

Nowe przepisy zobowiązują też do precyzyjnego określenia źródła pochodzenia deponowanych w banku sum, które, jak przewiduje nowelizacja, nie mogą pochodzić od zarobków freelancerów, co powszechnie praktykują Rosjanie w Argentynie.

Od początku wojny na Ukrainie w Argentynie urodziło się kilkanaście tysięcy rosyjskich dzieci, co władze w Buenos Aires uznają za podejrzane. Według nich zachodzi domniemanie, że chodzi o próbę wyłudzenia argentyńskiego paszportu, na podstawie którego można podróżować w ruchu bezwizowym do 171 państw świata.

Marcin Zatyka