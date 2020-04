Argentyna w obliczu kolejnego bankructwa

Argentyna ogłosiła odłożenie do przyszłego roku płatności wynikających z 10-miliardowego, dolarowego długu wyemitowanego na mocy prawa krajowego. Jak tłumaczą władze, priorytetem teraz są wydatki na opanowanie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Zdaniem części finansistów, decyzja może oznaczać ponowne, dziesiąte już w historii tego kraju bankructwo.

Nie brakuje jednak głosów, że ruch ten może sygnalizować zmianę podejścia argentyńskich władz do restrukturyzacji zadłużenia kraju, które może doprowadzić do fatalnych skutków, z niewypłacalnością kraju włącznie.



Znalazło to swoje odzwierciedlenie w poniedziałkowej decyzji agencji Fitch, która obniżyła rating Argentyny do poziomu RD (od ang. restricted default), czyli ograniczonej niewypłacalności. Oznacza to, że w ocenie Fitch Argentyna nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, ale nie ogłasza jeszcze upadłości i nadal prowadzi działalność gospodarczą. To jedna z najniższych not ratingowych.



Cytowani przez FT finansiści wskazują, że najważniejsze pozostaje obecnie pytanie, czy obie jurysdykcje - krajowa i zagraniczna - będę inaczej traktowane przez władze Argentyny.



Wybrany w zeszłym roku prezydent Argentyny Alberto Fernandez podkreśla jednak, że pandemia, z jaką walczy obecnie cały świat, zmienia priorytety. Jego zdaniem koronawirus zepchnął na dalszy plan rozmowy z wierzycielami, a najważniejszym zadaniem dla jego administracji pozostaje ochrona zdrowia Argentyńczyków.



Bankructwo, które coraz częściej wspominane jest przy okazji ogłoszenia decyzji o wstrzymaniu spłaty krajowego zadłużenia, byłoby czwartym od początku XXI w. i dziesiątym od uzyskania niepodległości kraju w 1816 r.