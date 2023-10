Argentyna wybiera nowego prezydenta; faworytem skrajny liberał, który chce zrezygnować z krajowej waluty na rzecz dolara

W niedzielę Argentyńczycy głosują w wyborach prezydenckich. Sondaże dają największe szanse skrajnie liberalnemu ekonomiście Javierowi Mileiowi, który krytykował papieża, zapowiedział rezygnację z argentyńskiego peso i przejście na dolara, a na wiecach pokazywał się z piłą łańcuchową i ogromnym banknotem z własną podobizną.

Polityczny outsider porównywany jest przez niektóre media do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Do niedawna był stosunkowo mało znanym członkiem parlamentu z Buenos Aires, ale obecnie jego radykalne zapowiedzi i obietnice walki z inflacją, sięgającą prawie 140 proc. rocznie, zdają się przekonywać wyborców w kraju pogrążonym w kolejnym kryzysie gospodarczym.

"Nie interesuję się polityką, ale Milei to czysta karta. Może i jest szalony, ale przynajmniej mówi to, co myśli" - powiedział agencji Reutera 33-letni pracownik restauracji w Buenos Aires Sebastian Pizzo.

Według sondaży Milei dostanie najwięcej głosów, ale najprawdopodobniej nie wygra w pierwszej turze, co wymagałoby 45 proc. poparcia lub 40 proc., pod warunkiem, że będzie miał przewagę co najmniej 10 pkt. procentowych nad kolejnym rywalem. W przeciwnym razie dwóch kandydatów z najlepszymi wynikami zmierzy się w drugiej turze w listopadzie.

Głównymi przeciwnikami Mileia są obecny minister gospodarki w peronistycznym, centrolewicowym rządzie Sergio Massa, oraz reprezentująca tradycyjny obóz konserwatywny była minister bezpieczeństwa Patricia Bullrich. Według ekspertów wzrost popularności Mileia świadczy o końcu wieloletniej dominacji peronistów i konserwatystów w argentyńskiej polityce.

Wynik wyborów będzie miał znaczny wpływ na postrzeganie Argentyny na świecie. Druga gospodarka Ameryki Południowej, po Brazylii, jest obecnie krajem najbardziej zadłużonym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) z niespłaconym długiem opiewającym na 44 mld dolarów. Przed wyborami obecny rząd musiał zaciągnąć kolejną pożyczkę w Chinach, by zapewnić stabilność kraju.

W kampanii wyborczej Milei krytykował Chiny. Oskarżał też papieża Franciszka o związki z komunistycznymi dyktaturami, nazywał go "imbecylem" i "reprezentantem zła na ziemi". W kraju zapowiadał "spalenie" banku centralnego, rezygnację z peso na rzecz dolara i prywatyzację wszystkich przedsiębiorstw państwowych.

Jest fanem rocka i przeciwnikiem aborcji. Na wiecach wyborczych pokazywał się z wielkim banknotem 100-dolarowym z własną twarzą w miejsce podobizny Benjamina Franklina a także z piłą łańcuchową, która miała symbolizować plany cięcia wydatków budżetowych.

"Mocna kandydatura Mileia odzwierciedla nastroje antyestablishmentowe w regionie po dekadzie powolnego wzrostu i załamania gospodarczego spowodowanego pandemią. Wyborcy są autentycznie zaintrygowani jego obietnicą dolaryzacji gospodarki. "Są gotowi porzucić peso niczym zły nawyk, niezależnie od tego, czy Milei będzie w stanie skutecznie przyjąć amerykańską walutę, czy też nie" - ocenił cytowany przez BBC dyrektor programu ds. Argentyny w think tanku Wilson Center Benjamin Gedan.

Wraz z głosowaniem na prezydenta i wiceprezydenta odbędą się w niedzielę również wybory do Kongresu, dwuizbowego parlamentu Argentyny. Wymieniony zostanie częściowo skład Izby Deputowanych i Senatu. Według prognoz po wyborach żadne stronnictwo nie będzie miało większość w którejkolwiek z izb, co oznacza, że nowy prezydent będzie musiał zabiegać o kompromisy ponad podziałami politycznymi, a radykalne zapowiedzi mogą być trudne do realizacji.