Argentyna: Wypadek helikoptera gaszącego pożary lasów w Patagonii; zginęły dwie osoby

Helikopter, który uczestniczył w akcji gaszenia pożarów lasów w Patagonii, na południu Argentyny, rozbił się w środę; zginęło dwóch członków załogi - podały lokalne media. Do wypadku doszło w pobliżu polodowcowego jeziora Quillen w prowincji Neuquen.

W gaszeniu pożarów lasów w parku narodowym Nahuel Huapi i w innych częściach Patagonii bierze udział ponad 200 zastępów strażackich i dziesiątki helikopterów.

Federalna Rada Środowiska i ministerstwo ochrony środowiska Argentyny ogłosiły w regionie stan alarmu.

"Mamy do czynienia ze scenariuszem, który może mieć tendencję do powtarzania się, to znaczy z okresem przedłużającej się suszy i okresów suchych przez cały rok" - napisano w oświadczeniu tych dwóch instytucji, Jak dodano, sytuacja jest "najprawdopodobniej wynikiem zmian klimatu".