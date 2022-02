Armenia: Ambasador Białorusi wezwany do MSZ z powodu wypowiedzi Łukaszenki

Ambasador Białorusi w Armenii został we wtorek wezwany do MSZ tego kraju. W środę strona ormiańska potwierdziła, że „wizyta” miała związek z oceną Alaksandra Łukaszenki, że Armenia „nie ma wyjścia” i dołączy do Państwa Związkowego Białorusi i Rosji.

We wtorek portal newsarmenia.am podał, cytując rzecznika MSZ w Erywaniu, że "ambasador Białorusi w Armenii był tego dnia w MSZ".

Media wywnioskowały, że chodzi zapewne o niedawną wypowiedź Alaksandra Łukaszenki w wywiadzie dla rosyjskich mediów, który wyraził opinię, że do Państwa Związkowego Białorusi i Rosji mogą z czasem dołączyć inne kraje regionu (w tym Kazachstan i Ukraina). O Armenii powiedział: "Armenia nie ma wyjścia. Myślicie, że oni są komuś potrzebni? Już to zobaczyli, Nikol Paszynian (premier) już zobaczył".

W środę szef MSZ Armenii Ararat Mirzojan potwierdził, że ambasador Białorusi był wezwany do MSZ w związku z tymi słowami. Strona ormiańska przekazała, że "wypowiedzi Erywania i Mińska o sobie nawzajem powinny być oparte na wzajemnym szacunku i zasadzie suwerenności".

"Chcę potwierdzić, że oryginalna analiza geopolityczna Alaksandra Ryhorawicza (Łukaszenki) nie po raz pierwszy przyciąga uwagę różnych partnerów międzynarodowych (…). Jesteśmy głęboko przekonani, że te sformułowania miały na celu obsługę wewnętrznej agendy politycznej. Możecie być pewni, że nie mają nic wspólnego z polityką wewnętrzną Armenii" - powiedział Mirzojan. Podkreślił przy tym, że Armenia liczy na dalszą dobrą i przyjazną współpracę z Białorusią opartą na "bazie wzajemnych umów prawnych".

"Myślę, że byłoby dobrze, gdyby także w przyszłości wypowiedzi na najwyższym szczeblu odbywały się w tych ramach i w atmosferze przyjaźni" - dodał Mirzojan.

rsp/ tebe/