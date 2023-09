Armenia coraz śmielej stawia na Zachód. Na złość Putinowi

Premier Armenii Nikol Paszynian zaczął demonstracyjnie dystansować się od Rosji. Jednocześnie zasugerował wolę oparcia kontaktów międzynarodowych jego kraju na relacjach z Zachodem.

Amerykanie ćwiczą z wojskami armeńskimi. Rosjanie są zaskoczeni i oburzeni. Ale nic nie mogą zrobić.

W Armenii społeczeństwo jest zawiedzione brakiem reakcji rosyjskiego sojusznika na atak wojsk azerskich na Armenię.

Analitycy z Erywania uważają ostatnie decyzje Paszyniana o nawiązaniu kontaktów z Zachodem jako strategiczne odejście od sojuszu z Rosją. Świadczyć o tym mogą niespotykane w dyplomatycznych zwyczajach obraźliwe komentarze wobec przedstawicieli władz armeńskich, z Paszynianem na czele.

Gospodarka armeńska powoli odchodzi od "monokultury" kontaktów z Rosją. To pozwolić może na niezależność kraju od Moskwy.

Na początku września tego roku Paszynian, na łamach włoskiego dziennika "la Repubblica", stwierdził, że oparcie bezpieczeństwa jego kraju na Rosji było błędem. Prawie równolegle Paszynian odwołał przedstawiciela Armenii przy funkcjonującym pod auspicjami Moskwy wojskowym bloku Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Te działania były połączone z rozpoczęciem na terenie Armenii ćwiczeń wojskowych "Eagle Partner 2023", z udziałem 175 żołnierzy armeńskich oraz 85 komandosów amerykańskich. Ćwiczenia zaplanowano na 11-20 września.

W tym samym czasie żona premiera Paszyniana, Anna Akopian, wyjechała z misją humanitarną do… Kijowa. Spotykała się tam również z prezydentem Zełenskim, odwiedziła zniszczoną Buczę, gdzie publicznie ubolewała nad tragicznym losem mieszkańców podkijowskiej miejscowości. Nie ukrywała, że za krzywdą stoją Rosjanie. Dodatkowo parlament Armenii ratyfikował statut Międzynarodowego Trybunału Karnego. Czyli w przypadku wjazdu Putina do Armenii, musiałby on być aresztowany i wydany Trybunałowi. Moskwa jednoznacznie ogłosiła te akty jako nieprzyjazne.

Sojusznik nie wywiązał się ze swoich zobowiązań

Te sytuacje nie były jednak początkiem pogarszania się relacji Rosji z Armenią. Jesienią 2020 roku Rosjanie nie wspomogli wojsk armeńskich w konflikcie z Azerbejdżanem, choć byli do tego zobowiązani odpowiednimi traktatami. Rosjanie nie reagowali również, gdy Azerowie zablokowali faktycznie dostęp z Armenii do Górskiego Karabachu. To spowodowało, że władze w Erywaniu odwołały zaplanowane u siebie wspólne ćwiczenia wojskowe z udziałem Rosjan. W czerwcu tego roku Paszynian w wywiadzie dla CNN oraz ostatnio dla włoskiego "la Repubblica" i amerykańskiego "Politico" powiedział, że w wojnie rosyjsko-ukraińskiej Armenia nie jest sprzymierzeńcem Moskwy. Na dodatek podkreślił, że Rosja nie wypełnia wobec Armenii swoich sojuszniczych obowiązków. Wedle niego rosyjskie "siły pokojowe" w Armenii nie reagują na przypadki agresywnych zachowań azerskich.

Po ogłoszeniu ćwiczeń z Amerykanami jeden z rosyjskich wiceministrów stwierdził, że zbliżenie z NATO jest błędem Erywania. Równolegle rozpoczęły się zmasowane negatywne komentarze w mediach społecznościowych, krytykujące osobiście Paszyniana, który nie ma aktualnie osobistego kontaktu z Putinem. Porozumiewają się tylko za pośrednictwem mediów. Wedle Rubena Mehrabiana ciągle jest natomiast utrzymywany bezpośredni kanał komunikacyjny pomiędzy szefami MSZ Armenii i Azerbejdżanu.

Z kolei Azerowie znów koncentrują na granicach z Karabachem oraz z Armenią swoje wojska. To doprowadza do wielu obaw w Górskim Karabachu. Z powodu faktycznej blokady granic enklawy pogarsza się tam sytuacja humanitarna. Do dymisji podał się dotychczasowy przywódca nieuznawanego parapaństwa, Araik Harutiunian. Na jego miejsce, 9 września, wybrany został Samwel Szachramanian. Nasila się też fala ucieczek z Karabachu do Armenii. Wyjeżdżają zwykli mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Wiele obaw wśród tamtejszej ludności wzbudza także deklaracja Paszyniana, że gotów jest uznać granice Azerbejdżanu wraz z Karabachem, pod warunkiem, że władze w Baku zagwarantują faktyczną autonomię enklawy. Ponadto Paszynian jednoznacznie oświadczył, że jakiekolwiek porozumienia z Azerbejdżanem muszą zawierać międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa.

Prozachodnie gesty premiera Paszyniana nie są grą z Moskwą. To nowa tendencja w polityce kraju

Obaj nasi rozmówcy postrzegają prozachodnie gesty Paszyniana jako mające zwrócić uwagę Unii Europejskiej, USA i zachodnich stolic na sytuację wokół Armenii oraz uzyskanie ich doraźnej pomocy politycznej w konfrontacji z Azerbejdżanem. Obecna na miejscu od początku roku cywilna obserwacyjna misja unijna (European Union Mission in Armenia) wpływa na stabilizację w regionie i zwiększa polityczne koszty ewentualnych operacji militarnych Azerbejdżanu na armeńskim terytorium. Podobnie stabilizującą i wzmacniającą rolę odgrywa zaangażowanie UE i USA w proces normalizacji relacji między Armenią i Azerbejdżanem. Perspektywa aktywniejszego zaangażowania Zachodu w Armenii i jej sąsiedztwie pozostaje jednak dyskusyjna wobec ograniczonych środków i skupiania uwagi na wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Tym bardziej przedwczesne wydają się spekulacje na temat realnego zastąpienia Rosji przez Zachód w roli strategicznego partnera Armenii. Czy więc jest to realna zmiana sojuszów przez Armenię, czy tylko taktyczna gra mająca zaktywizować działania Rosji przeciw Azerbejdżanowi?

Wedle Stepana Grigoryana to nie jest gra. Paszynian (jak twierdzi Grigoryan) chce zmienić układ sił na Kaukazie. Świadczyć o tym mogą wyżej wspomniane publicznie wypowiadane obraźliwe uwagi dotyczące Paszyniana ze strony rosyjskich czynowników. Do niedawna w Armenii wielu przedstawicieli władz wręcz bało się wypowiadać słowo Ukraina. Teraz ono pada dość często i to w połączeniu z określeniem "rosyjska agresja". Potencjalnym elementem wpływu na Paszyniana i jego ewentualne odsunięcie od władzy przy pomocy intryg moskiewskich wydaje się jednak nasilający się exodus Ormian z Karabachu. Rosja byłaby w takim przypadku gotowa do propagandowego obwołania Paszyniana winnym całej sytuacji. To jednak groziłoby destabilizacją całego południowego Kaukazu. Jest więc mało prawdopodobne, by uwikłana w wojnę z Ukrainą Rosja chciała otwierać kolejny front. Na dodatek przeciwne jakimkolwiek układom z Rosją (wbrew swoim władzom) są społeczeństwa tak Gruzji, jak i Azerbejdżanu.

Jedynym regionem, gdzie Rosjanie mieli do niedawna dobre notowania, była Armenia oraz Karabach. Moskwa zaś, chcąc pozostać aktywnym graczem na południowym Kaukazie, musi mieć tak Gruzję, jak i Azerbejdżan po swojej stronie. W Moskwie liczą, że działania rosyjskie ewentualnie wspomógłby Ruben Wardanian, przebywający obecnie w Górskim Karabachu rosyjski oligarcha pochodzenia ormiańskiego. Człowiek ten przez jakiś czas na przełomie 2022 i 2023 roku pełnił nawet funkcję szefa separatystycznego rządu. Nie należy też wykluczać, że w przypadku sprowokowanych przez Moskwę zamieszek użyte zostaną również rosyjskie oddziały stacjonujące w bazie, w armeńskim mieście Giumri. Tym bardziej, że ostatnio Rosjanie próbowali nawet ustawić swoje posterunki nieopodal granicy z Iranem, by tam nie przepuszczać Ormian.

Ormianie popierają swojego premiera w jego marszu na Zachód

Stanowisko Nikola Paszyniana jest generalnie raczej pozytywnie przyjmowane przez obywateli Armenii. Czerwoną linią dla ludności jest ochrona granic Armenii w ich obecnym kształcie - uważa Ruben Mehrabyan. Według politologa pozycja Paszyniana w samej Armenii obecnie jest bardzo silna. Opozycja, związana ze starymi elitami władzy i finansowana przez Rosję (tak uważa Grigoryan), ma poparcie nie więcej niż 10 proc. społeczeństwa.

Popierać Paszyniana wydaje się też armia. Wymienił on prawie całe naczelne dowództwo wojsk na swoich zaufanych ludzi. Na dodatek w Armenii rozbudowane są siły policyjne. Również oddane przez premiera pod kontrolę jego ludzi. Niepokój budzi co najwyżej ciągle wysoka aktywność rosyjskich mediów wewnątrz Armenii. Ich programy zbierają ciągle dużą publikę. Do Erywania przyjeżdżają też liczni rosyjscy korespondenci. Ich metody "zbierania informacji" wzbudzają niepokój armeńskich służb. Ostatnio nawet zatrzymano przedstawiciela wydawnictwa "Sputnik". Potem jednak został on wypuszczony, choć z zaleceniem opuszczenia kraju. Zakazem wjazdu do Armenii obłożono między innymi rosyjską propagandzistkę Margaritę Simonian (szefowa kanału telewizyjnego Russia Today) i jej partnera życiowego Tigrana Keosajana. Choć to przecież z pochodzenia Ormianie.

Niepokój wzbudzają też liczni Rosjanie, którzy uciekli do Armenii z Rosji przed poborem do wojska. Wielu z nich wyjechało potem dalej, ale szacuje się, że około 80 tysięcy Rosjan ciągle mieszka w Armenii. Urządzają się tu, zaczynają prowadzić własne biznesy. To ludzie niekoniecznie o poglądach antyputinowskich. Oni tylko uciekali przed poborem. Można też założyć, że wśród tej grupy znajdują się agenci rosyjskich specsłużb. Jak na razie jednak nie widać ich w działaniu.

Gospodarka Armenii jest coraz bardziej powiązana z Zachodem

Do niedawna mówiło się, że Armenię może trzymać w rosyjskiej strefie wpływów gospodarka. Eksport był nastawiony głównie na Rosję. Wszystkie surowce energetyczne zużywane w Armenii pochodzą natomiast z Rosji. Teraz jednak ta sytuacja się zmienia. Coraz większy procent eksportu (nawet do 50 proc. całości) idzie już w kierunku Europy. Słabym punktem gospodarki armeńskiej jest natomiast fakt, iż (jak uważa Mehrabyan) kraj ten aktywnie uczestniczył w reeksporcie zachodnich towarów (objętych sankcjami) do Rosji. To nie może wzbudzać zaufania na Zachodzie.

Według Stepana Grigoryana należy czynić wszystko dla dywersyfikacji dostaw gazu. Gazociąg do Iranu przecież istnieje, formalnie należy on do Gazpromu. W skrajnym przypadku ten szlak może być znacjonalizowany (tak uważa Grigoryan) lub też równolegle można ułożyć drugą nitkę gazociągu. Takie bowiem były plany już wcześniej i teren pod taką inwestycję jest przygotowany.

Istotnym argumentem wpływającym na sytuację wewnątrz Armenii może być stanowisko jej sąsiadów - Iranu, Turcji, Gruzji. Kraje te, jak na razie, nie wypowiadają się na temat ormiańskich wyborów sojuszniczych. Mówi o tym Ruben Mehrabyan.

- Turcja ogłosiła swój brak zainteresowania dla decyzji władz w Erywaniu. Stanowisko Ankary należy też łączyć z kolejnymi kontaktami Paszyniana z Erdoganem. Ma to doprowadzić do normalizacji wzajemnych stosunków, choć granica z Turcją ciągle jest zamknięta. Nie są też ogłaszane wyniki tych rozmów, co najwyżej komunikuje się ogólnie, że omawiane są tematy związane z bezpieczeństwem regionalnym. Można zakładać, że podczas tych rozmów Paszynian sugerował Erdoganowi, by ten powstrzymał w agresywnych zamiarach Alijewa. W zamian mógł obiecać zdecydowane rozluźnienie układów sojuszniczych z Moskwą. Na to by wskazywały mniej już aktywne działania wojsk azerskich na pograniczu - twierdzi erywański analityk.

Również Stepan Grigoryan uważa, że Erywań ma szansę polepszyć swoje kontakty z Turcją:

Paszynian rozpoczął z Ankarą swoistą grę. Wykazuje, że jego rząd niekoniecznie popiera działania Putina, a normalizacja stosunków z Turcją odbyłaby się kosztem Rosji.

Ta gra wzbudza także pozytywne zainteresowanie władz gruzińskich. Tbilisi utrzymuje bowiem bardzo dobre kontakty tak z Turcją, jak i Azerbejdżanem. Kompletnie neutralnie zachowuje się też Iran. W Teheranie uważają, że jakiekolwiek działania Armenii nie staną się wrogimi wobec Iranu. Symptomatyczne jest również, że Teheran nie ustosunkował się do wspólnych ćwiczeń wojskowych armeńsko-amerykańskich. Armia irańska nie ma bowiem takiej siły, by ustanawiać swoje warunki polityczne na Kaukazie. Tylko Azerbejdżan lawiruje pomiędzy Rosją i Zachodem. Z jednej strony chcą sprzedawać ropę do Europy, a z drugiej strony faktycznie korzystają na bierności rosyjskiej armii w konflikcie z Armenią. Tyle że teraz Ilham Alijew (prezydent Azerbejdżanu) znalazł się w trudnej sytuacji w związku z amerykańską obecnością w Armenii. Nie może już jednoznacznie prowokować, bo Waszyngtonowi by się to zdecydowanie nie spodobało.

Na sytuację na Kaukazie południowym niewątpliwie wielki wpływ będą miały wyniki agresji Rosji na Ukrainę. Wygrana Kijowa bardzo by pomogła w wyjściu z rosyjskiej strefy wpływów całego Kaukazu. A Armenii już na pewno. Wtedy także normalizacja stosunków z Azerbejdżanem i Turcją będzie o wiele łatwiejsza.