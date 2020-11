Armenia: Demonstracja na rzecz odnalezienia żołnierzy zaginionych w Górskim Karabachu

Ok. 1000 osób demonstrowało w niedzielę w stolicy Armenii, Erywaniu, wzywając władze do podjęcia działań w celu odnalezienia i sprowadzenia do kraju armeńskich żołnierzy zaginionych podczas konfliktu z Azerbejdżanem o Górski Karabach.

W sobotę podobna manifestacja krewnych żołnierzy odbyła się w Stepanakercie, nieformalnej stolicy Górskiego Karabachu - separatystycznej ormiańskiej enklawy w granicach Azerbejdżanu.

Manifestanci, w tym również znane osobistości, szli ulicami Erywania, niosąc transparent z napisem: "Pomóżcie nam odnaleźć naszych". Odczytali list skierowany do ambasadora Rosji w Armenii z prośbą o jego "osobistą interwencję" w sprawie.

"Dlaczego zaczynamy od Rosji? Ponieważ to kraj, który interweniował (w konflikcie), był w stanie uczestniczyć i nadal uczestniczy w sprawie, która nas dzisiaj interesuje" - powiedział jeden z organizatorów marszu, znany w regionie aktor Hrant Tochatian.

W sobotę ok. 30 krewnych zaginionych żołnierzy na krótko zablokowało ulicę w centrum Stepanakertu, zanim delegacja została przyjęta przez przywódcę Górskiego Karabachu Araika Harutiuniana.

"Domagamy się natychmiastowego działania w celu rozwiązania tego problemu. Ale władze mówią, że to nie zależy od nich, że to zależy od Azerbejdżanu" - mówił AFP 47-letni mężczyzna, który szuka swojego syna i brata.

Jak powiedział, jego brat dzwonił do niego po raz ostatni 2 października, kilka dni po wznowieniu konfliktu 27 września. Według niego "Azerbejdżan dyktuje warunki, nie przestrzega poszczególnych punktów porozumienia" z 9 listopada, podpisanego przez Baku i Erywań pod egidą Rosji. Porozumienie zakończyło działania wojenne na korzyść Azerbejdżanu, który odzyskał część obszarów zajętych przed 27 laty i kontrolowanych od tamtej pory przez Górski Karabach. Umowa przewiduje w szczególności wymianę więźniów i ciał zabitych.

Ombudsman Górskiego Karabachu Artak Belgarian powiedział w sobotę, że "zwłoki ponad 400 armeńskich żołnierzy zostały już odnalezione lub wymienione (na żołnierzy drugiej strony - PAP) w różnych miejscach". Dzień wcześniej poinformował, że od 50 do 60 armeńskich żołnierzy jest uwięzionych.

Armenia przyznała, że straciła w konflikcie z Azerbejdżanem ponad 2300 żołnierzy. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) jest odpowiedzialny za proces ewakuacji ciał znajdujących się pod ochroną liczącego ok. 2 tys. żołnierzy kontyngentu rosyjskich sił pokojowych wysłanych do regionu.