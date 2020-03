Armenia do 10 kwietnia przedłuża ograniczenia związane z Covid-19

O 10 dni, do 10 kwietnia, w Armenii przedłuża się nadzwyczajne restrykcje w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się Covid-19 - poinformował premier tego kraju Nikol Paszynian. Do wtorku stwierdzono w Armenii 532 przypadki koronawirusa, najwięcej w regionie Kaukazu Południowego.

Od początku epidemii koronawirusa w Armenii trzech pacjentów zmarło, a 30 wyzdrowiało - informuje agencja Reutera.

"Robimy to (przedłużamy nadzwyczajne ograniczenia), aby utrzymać sytuację pod kontrolą" - tłumaczył we wtorek Paszynian podczas sesji na żywo na Facebooku.

16 marca władze Armenii ogłosiły na miesiąc stan wyjątkowy, a następnie zaostrzyły restrykcje nadzwyczajne, jak zamknięcie większości firm czy ograniczenie swobodnego poruszania się. Otwarte są tylko sklepy spożywcze, apteki i banki. Obywatele Armenii mają zakaz wyjazdu z kraju drogą lądową, zakazane są też zgromadzenia publiczne powyżej 20 osób.

Wicepremier Tigran Awinian powiedział, że rząd może zaostrzyć ograniczenia w ciągu najbliższych 10 dni. "Powinniśmy stać się bardziej skuteczni i oprócz policji zaangażować inne (organy ścigania)", aby bardziej skutecznie kontrolować proces walki z Covid-19 - powiedział na konferencji prasowej wicepremier.

W sąsiednim Azerbejdżanie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła we wtorek do pięciu; w sumie stwierdzono 297 przypadków zakażenia, przy czym 26 osób wyzdrowiało. W stołecznym Baku we wtorek zamknięto metro do 20 kwietnia.

W innym kraju Kaukazu Południowego - Gruzji - do wtorku potwierdzono 110 przypadków zakażenia koronawirusem; 21 pacjentów wyzdrowiało, nie ma ofiar śmiertelnych.