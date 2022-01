Armenia - kraj biznesowej nadziei

Czy warto inwestować w Armenii? To pytanie mogą sobie zadać także polskie firmy szukające nowych rynków. Ten kaukaski kraj, który kilka lat temu deklarował chęć zbliżenia z Unią Europejską, wszedł do struktur polityczno-ekonomicznych tworzonych przez Rosję. O gospodarce tego kraju rozmawiamy z ekonomistą z Erywania Ashotem Yegiazaryanem.

Należy też pamiętać, iż jakiekolwiek kolejne zasady rozszerzające integrację są na tym terenie tylko umowne. Bo i tak wszystko zależy od Moskwy. Tam mogą jednego dnia przepis wprowadzić w życie, a następnego stwierdzić, aktem „prawa powielaczowego”, iż prawo to nie działa.- Jeśli chodzi o związki kapitałowe Armenii z Unią Europejską, to ostatnim aktem tej współpracy jest podpisanie układu o ułatwieniach przy inwestowaniu w Armenii. Jak na razie za wcześnie jednak mówić o jakichkolwiek efektach tego porozumienia. Zostało ono jednak wypromowane w armeńskich mediach, jako przykład tego, iż związki z Rosją nie oznaczają zerwania kontaktów z Unią Europejską. Przy czym w armeńskich mediach komentarze o tym porozumieniu szły w tym kierunku, iż jest to szansa dla wykorzystania na miejscu taniej, armeńskiej siły roboczej w nowych (potencjalnie) zakładach przetwórczych, które Europejczycy mieliby ewentualnie stawiać w Armenii. Drugim kierunkiem mającym związek z porozumieniem miałoby być wykorzystywanie przez firmy z Europy wysoko kwalifikowanych tutejszych informatyków i programistów.Nawet jednak te tylko potencjalne szanse współpracy z Europą podlegają (już przy konkretnych projektach) zatwierdzeniu specjalnego organu ponadnarodowego Unii Euroazjatyckiej. To oznacza, iż wszystko ma być i tak ocenione w Moskwie. Bo taka jest zasada działania tego ugrupowania.Trwają już starania, by cała polityka celna w praktyce przeszła na rosyjskie standardy prawne oraz stawki. Jednocześnie jednak formalnie prawo armeńskie bardzo sprzyja inwestorom zagranicznym. Także tym europejskim. Ustawa o inwestycjach zagranicznych chroni inwestorów zagranicznych przed nacjonalizacją lub wywłaszczeniem. Zagraniczni inwestorzy mają prawo do rekompensaty za szkody i utracone zyski, wynikające z bezprawnych działań organów państwowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w przepisach dotyczących inwestorów zagranicznych, mogą oni stosować prawo obowiązujące w momencie dokonywania inwestycji przez pięć lat od daty jej zawarcia.Armenia jest sygnatariuszem Międzynarodowej Konwencji w sprawie sporów inwestycyjnych, która umożliwia rozstrzyganie konfliktów przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Zgodnie z obowiązującym prawem nie istnieją żadne ograniczenia w przekazywaniu pieniędzy, kapitału, zysków, dywidend, odsetek za granicę. Zagraniczni inwestorzy i pracownicy mają zagwarantowane prawo do swobodnej repatriacji ich własności, zysków lub innych aktywów wynikających z inwestycji za granicę, po uiszczeniu wszystkich należnych podatków. Dozwolone jest prowadzenie rachunków walutowych.- Jak na razie ryzyka polityczne dla europejskiego biznesu są chyba w Armenii zbyt wielkie. Stąd w Erywaniu nikt nie spodziewa się jakiejś ofensywy inwestycyjnej z Europy. Teoretycznie w tej sytuacji można by oczekiwać zwiększonych inwestycji rosyjskich. Tyle, że w Rosji brakuje fizycznie środków do inwestycji. Unia Europejska jako całość jest natomiast największym partnerem handlowym dla Armenii. Także polskie towary są tu powszechnie dostępne. Szczególnie materiały budowlane.- Przez Erywań Persowie próbują przyspieszać swoje plany złagodzenia skutków sankcji ekonomicznych nałożonych wcześniej przez Zachód. Iran eksportował gaz do Armenii na potrzeby wytworzenia energii elektrycznej w jednej elektrowni. Potem cała ta energia była reeksportowana do Iranu. Strona irańska chciałaby jednak zdecydowanie zwiększyć eksport gazu na Kaukaz. Teoretycznie surowiec miałaby kupować Gruzja, on by jednak zostawał w Armenii. Gruzja odbierałaby sobie odpowiednią ilość gazu z części transportowanej z Rosji przez Gruzję do Armenii. Rosja się jednak temu kategorycznie sprzeciwia. To by bowiem pozwalało, choćby w minimalnym zakresie i tylko potencjalnie, uniezależnić Armenię od rosyjskiego gazu. Jakiekolwiek umowy z Iranem oznaczałyby wpuszczenie niegazpromowskiego gazu do sieci należących do Gazpromu. Byłby to znaczący precedens.Nota bene te potencjalnie zwiększone dostawy gazu z Iranu oznaczałyby powiększenie przepustowości armeńskich magistrali. Strona irańska była gotowa przekazywać w ten sposób nawet do 500 milionów metrów sześciennych rocznie. Sceptycznie do tego pomysłu podeszli jednak także Gruzini. Tego rodzaju handel musiałby oznaczać dla nich jakieś nowe porozumienie z Gazpromem, czego w Tbilisi woleliby uniknąć. Trzeba też założyć, iż taki kierunek eksportu irańskiego gazu to tylko fragment planów perskich wyjścia przez Gruzję do Europy. Nie może to być przyjemne dla Gazpromu. Choć z drugiej strony magistrale gazowe w Iranie w większości również należą do spółek powiązanych z Gazpromem. Ponadto Iran jest sojusznikiem Rosji w Syrii. To jeszcze bardziej gmatwa całą sytuację.A gdy tylko wyszły na jaw spekulacje o dostawach irańskiego gazu, momentalnie nadeszły informacje z Baku, gdzie tamtejszy państwowy koncern, SOCAR zakomunikował, że jest gotów bezproblemowo podnieść ilości gazu azerskiego eksportowanego do Gruzji.- Jak na razie trzeba to traktować w kategoriach marzenia. Od wojny o Górski Karabach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, szlak ten kończy się przed granicą. Do Turcji tędy żadne pociągi nie jeżdżą. Od strony zaś granicy armeńsko-irańskiej połączenie kolejowe trzeba by zbudować praktycznie od nowa.Trzeba jednak uzyskać zgodę władz rosyjskich, zawiadujących kolejami armeńskimi. A w Moskwie do takiego pomysłu odnoszą się co najmniej sceptycznie. Ponadto pogranicze irańsko-armeńskie to również bardzo trudny do budowy, górzysty teren. Łatwiej można by ten szlak przeprowadzić przez przełęcze w Nachiczewaniu. Tyle, że ten region należy przecież do skonfliktowanego z Armenią Azerbejdżanu.