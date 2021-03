Armenia: Opozycja protestuje - blokuje parlament, żąda dymisji premiera

Opozycja w Armenii kontynuowała w środę protest z żądaniem ustąpienia premiera Nikola Paszyniana. W Erywaniu kilkaset osób blokowało budynek parlamentu, tysiące przeszły ulicami miasta.

Jak informuje m.in. Radio Azatutyun (ormiańska redakcja Radia Free Europe), zwolennicy opozycji od wtorku blokują budynek parlamentu i przylegające do niego ulice. W środę przeszli marszem ulicami stolicy. W centrum Erywania zgromadzone były duże siły policji.

Opozycja domaga się ustąpienia premiera Paszyniana, którego obwinia za porażkę w czasie konfliktu zbrojnego z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu jesienią ubiegłego roku.

Protesty rozpoczęły się po 9 listopada, gdy Armenia, Azerbejdżan i Rosja podpisały porozumienie o zawieszeniu broni, niekorzystne dla Erywania. Krytycy Paszyniana oskarżają go o "kapitulację" i zdradę interesów państwa.

Sytuację zaognił konflikt polityczny, który wybuchł pod koniec lutego. Ustąpienia Paszyniana zażądała część wojskowych, w tym szef sztabu generalnego Onik Gasparian. W odpowiedzi Paszynian pozbawił go stanowiska. Formalnie odpowiedni dekret powinien podpisać prezydent, ale Armen Sarkisjan odmówił uczynienia tego. W środę Paszynian ogłosił, że pomimo braku zgody prezydenta, decyzja o zwolnieniu weszła w życie.

Gasparian zapowiedział jej zaskarżenie. Sarkisjan z kolei skierował do Sądu Konstytucyjnego ustawę o służbie wojskowej, która określa porządek powoływania i dymisji szefa sztabu.

We wrześniu Baku podjęło próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem - separatystycznym regionem, de iure będącym częścią Azerbejdżanu, a od połowy lat 90. XX w. kontrolowanym przez Ormian. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne (Armenia, Azerbejdżan oraz Rosja jako gwarant) porozumienie o zawieszeniu broni.

Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.

