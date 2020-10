Armenia: Premier: na tym etapie nie ma rozwiązania dyplomatycznego ws. Karabachu

Na tym etapie nie jest możliwe żadne rozwiązanie dyplomatyczne konfliktu z Azerbejdżanem o Górski Karabach - oświadczył w środę premier Armenii Nikol Paszynian. Wezwał obywateli do ochotniczego zaciągania się na front.

"Musimy przyznać, że kwestia Karabachu, w tym momencie i jeszcze przez długi czas, nie może mieć dyplomatycznego rozwiązania" - mówi Paszynian w nagraniu wideo zamieszczonym na Facebooku. Wezwał swoich obywateli do walki "aż do zwycięstwa".

"Wszystko, co jest możliwe do zaakceptowania na drodze dyplomatycznej przez stronę armeńską (...), nie jest już do przyjęcia dla Azerbejdżanu" - ocenił. Dodał, że jego kraj powinien walczyć, dopóki nie zostanie znalezione możliwe do przyjęcia rozwiązanie dyplomatyczne.

Dzień wcześniej rządy w Erywaniu i w Baku poinformowały, że w piątek szefowie MSZ Armenii i Azerbejdżanu, Zohrab Mnacakanian i Dżejhun Bajramow, spotkają się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo w celu podjęcia próby rozwiązania zbrojnego konfliktu o Górski Karabach.

Departament Stanu USA na razie nie skomentował tych informacji, jednak w ubiegłym tygodniu Pompeo powiedział, że Waszyngton podjął kroki dyplomatyczne, aby uzyskać trwałe rozwiązanie konfliktu, i wezwał Armenię oraz Azerbejdżan, by "wdrożyły uzgodnione zobowiązania dotyczące zawieszenia broni".

Tymczasem władze Górskiego Karabachu, ormiańskiej enklawy w Azerbejdżanie, o którą spór od kilkudziesięciu lat prowadzą Erywań i Baku, poinformowały w środę, że kolejnych 62 ich żołnierzy zginęło w walkach z siłami azerbejdżańskimi. Do 834 wzrosła tym samym liczba ofiar wśród wojskowych Górskiego Karabachu - podają te źródła. Siły Azerbejdżanu nie informują o stratach po swojej stronie.

Armenia i Azerbejdżan wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni w walkach o Górski Karabach. Rozejm był już dwukrotnie uzgadniany przez skonfliktowane strony, ale w obu wypadkach niemal natychmiast był naruszany.