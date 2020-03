Armenia: Premier odracza referendum na okres po zakończeniu stanu wyjątkowego

W Armenii zostanie przeprowadzone referendum konstytucyjne w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym, ale dopiero po zniesieniu stanu wyjątkowego związanego z pandemią koronawirusa - zapowiedział w poniedziałek premier Nikol Paszynian.

Wcześniej w poniedziałek Paszynian ogłosił w kraju wprowadzenie do 14 kwietnia stanu wyjątkowego, aby zahamować rozprzestrzenianie się Covid-19.

"Rząd zdecydował się wprowadzić stan wyjątkowy z uwagi na rozwój koronawirusa, który zagraża życiu i zdrowiu ludności" - powiedział minister sprawiedliwości Rustam Badasjan.

Obywatele Armenii mają zakaz wyjazdu z kraju drogą lądową. Zakazane są też zgromadzenia publiczne powyżej 20 osób. Zamknięto granice z Gruzją i Iranem. Już wcześniej zamknięto wszystkie szkoły, kina i teatry, a także stadiony.

W Armenii zarejestrowano 30 przypadków koronawirusa; ponad 380 osób odbywa kwarantannę.

Jeśli drogą referendum, które w pierwotnym terminie miało odbyć się 5 kwietnia, proponowane poprawki do konstytucji zostaną zatwierdzone, doprowadzą do zwolnienia siedmiu z dziewięciu członków Trybunału Konstytucyjnego mianowanych przed ogólnokrajowymi protestami, które doprowadziły Paszyniana do władzy w 2018 roku. Dwaj inni sędziowie sądu, którzy zostali mianowani później zachowają swoje stanowiska.