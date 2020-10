Armenia: Premier: pójdziemy na ustępstwa jeżeli Azerbejdżan uczyni to samo

Azerbejdżan i Górski Karabach są gotowe pójść na ustępstwa w celu rozwiązania konfliktu, jeżeli Azerbejdżan uczyni to samo - powiedział we wtorek armeński premier Nikol Paszynian. Podkreślił również, że Rosja na pewno pomoże Armenii.

"Konflikty muszą być rozwiązywane na zasadzie wzajemnych ustępstw. Górski Karabach i Armenia są gotowe na takie same ustępstwa, na jakie będzie gotowy Azerbejdżan" - zaznaczył Paszynian w wywiadzie dla AFP.

Armeński premier podkreślił swoje przekonanie, że gdyby jego kraj został bezpośrednio zaatakowany przez Azerbejdżan, Rosja udzieliłaby mu pomocy. "Jestem przekonany, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, Rosja wypełni swoje zobowiązania" - powiedział odnosząc się do łączącego te kraje sojuszu militarnego, który jednak nie obejmuje terytorium Górskiego Karabachu.

"Bez aktywnego zaangażowania Turcji ta wojna by się nie rozpoczęła" - oświadczył Paszynian tłumacząc, że azerbejdżańska "decyzja o wywołaniu wojny była motywowana pełnym poparciem ze strony Turcji".

Toczące się od 27 września walki w Górskim Karabachu między siłami tej, wspomaganej przez Armenię, ormiańskiej enklawy w Azerbejdżanie a wojskiem azerbejdżańskim Paszynian określił jako "terrorystyczną wojnę przeciwko narodowi walczącemu o swoją wolność". Powtórzył także kierowane wobec Turcji oskarżenia o wysyłanie na Kaukaz bojowników z Syrii, którzy mieliby wspierać Azerbejdżan.

Podobne zarzuty wobec Turcji sformułował prezydent Francji Emmanuel Macron oraz prezydent Syrii Baszar el-Asad. Władze w Ankarze i Baku zaprzeczają tym oskarżeniom.

Przebywający z wizytą w Baku szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu wezwał we wtorek wspólnotę międzynarodową do wsparcia Azerbejdżanu. Kwestionował też użyteczność zawieszenia broni, do którego wzywają USA, Rosja i Francja.

We wtorek obie strony konfliktu zapewniały o zadaniu ciężkich strat przeciwnikowi, ale wydaje się, że żadna z nich nie osiągnęła znaczącej przewagi - ocenia AFP.

W ciągu ostatnich dwóch dni obie strony oskarżały się nawzajem o celowe nasilenie bombardowań na mieszkalne obszary miejskie, w tym na stolicę Górskiego Karabachu Stepanakert i drugie co do wielkości miasto Azerbejdżanu Gandżę.

Liczba ofiar konfliktu jest trudna do oszacowania. AFP informuje o ponad 300 zabitych cywilach i wojskowych po obu stronach zaznaczając, że są to bardzo niepełne dane.