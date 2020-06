Armenia: Premier wyzdrowiał z Covid-19 i wraca do obowiązków

Premier Armenii Nikol Paszynian, który był zakażony koronawirusem, poinformował w poniedziałek, że on i członkowie jego rodziny powtórzyli testy i są one negatywne. Paszynian zapowiedział, że wraca do bezpośredniego wykonywania obowiązków.

"Właśnie otrzymałem wyniki powtórnych testów na koronawirusa członków naszej rodziny. Wszystkie wyniki są negatywne; takie odpowiedzi otrzymałem wczoraj. W tej chwili wszyscy jesteśmy zdrowi, mamy odporność. Wracam do pełnego wykonywania obowiązków" - napisał na swoim koncie na Facebooku premier Armenii.

45-letni Paszynian w dniu swoich urodzin 1 czerwca ogłosił, że on i członkowie jego rodziny są zakażeni SARS-CoV-2. Wszyscy zostali odizolowani w domu, skąd premier pracował. Prawdopodobnie zakaził go kelner w restauracji, który nie miał rękawiczek.

Na początku maja rząd otworzył wiele sektorów gospodarki i pozwolił ludziom wrócić do pracy w obliczu narastających trudności finansowych. Pomimo utrzymania ograniczeń, przedszkola, centra handlowe i siłownie, a także transport publiczny wznowiły działalność. Jednak w przestrzeni publicznej obowiązują maseczki.

W 3-milionowej Armenii od wybuchu epidemii zarejestrowano 13130 przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej na Południowym Kaukazie. 200 osób zmarło - podał Reuters w swoim najnowszym zestawieniu z poniedziałku rano.