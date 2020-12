Armenia: Przeciwnicy premiera znowu wyszli na ulice, tym razem - na Pochód Godności

W Erywaniu trwa we wtorek protest przeciwko premierowi Armenii Nikolowi Paszynianowi. Ma formę marszu, nazwanego przez opozycję Pochodem Godności. Przeciwnicy Paszyniana po raz kolejny domagają się dymisji szefa rządu, któremu zarzucają podpisanie niekorzystnego rozejmu z Azerbejdżanem, kończącego konflikt w Górskim Karabachu.

O rozpoczęciu Pochodu Godności poinformowało Radio Azatutyun, ormiańska redakcja Radia Wolna Europa.

"Nikol, odejdź! Armenia bez Nikola!" - skandują uczestnicy akcji.

Demonstracje w Armenii rozpoczęły się po podpisaniu przez Paszyniana oraz przywódców Azerbejdżanu i Rosji (występującej w roli gwaranta) rozejmu w Górskim Karabachu.

17 partii opozycyjnych zapowiedziało kontynuowanie protestów aż do skutku, tzn. do odejścia premiera, krytykowanego za "kapitulację" i, w opinii krytyków, zdradę interesów państwa. Sam Paszynian wielokrotnie zapowiadał, że nie zamierza ustąpić.

We wrześniu Baku podjęło próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem - separatystycznym regionem, de iure będącym częścią Azerbejdżanu, a od połowy lat 90. XX w. kontrolowanym przez Ormian. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, w nocy z 9 na 10 listopada podpisano trójstronne porozumienie o zawieszeniu broni.

Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.

Porozumienie, które wywołało euforię w Azerbejdżanie, stało się przyczyną kryzysu politycznego i protestów w Armenii, a premiera Paszyniana oskarżono o "zdradę".